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8 (499) 322-39-08
Вход
Услуги
Команда WhiteBox
Специализация
Телепатия, телепортация, взаимодействие с устройствами
О себе
4F43h5*(@ffE34
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WhiteBox
Artifact
Специализация
Телепатия, телепортация, взаимодействие с устройствами
О себе
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kwo%-230e%=-3f
Специализация
Ставить цели, рассматривать яблоки
О себе
Надо попытаться – неплохая жизненная стратегия
Bладимир
СEO
Специализация
Ставить цели, рассматривать яблоки
О себе
Надо попытаться – неплохая жизненная стратегия
Специализация
JS, React, MobX, Node.js... and so much more
О себе
println!("Hello World!");
Александр
Teamlead
Специализация
JS, React, MobX, Node.js... and so much more
О себе
println!("Hello World!");
Специализация
PHP, Node.js, реляционные БД
О себе
Глубокомысленная фраза
Артём
Backend
Специализация
PHP, Node.js, реляционные БД
О себе
Глубокомысленная фраза
Специализация
JS, React, Selenide
О себе
jest.mock('about')
Павел
Frontend, тестирование
Специализация
JS, React, Selenide
О себе
jest.mock('about')
Специализация
PHP, MySQL, Nginx
О себе
Silence is golden
Иван
Backend, Системный администратор
Специализация
PHP, MySQL, Nginx
О себе
Silence is golden
Специализация
JS, React
О себе
Высококвалифицированный HTML-программист
Павел
Frontend
Специализация
JS, React
О себе
Высококвалифицированный HTML-программист
Специализация
UX, UI, Logotypes, Banners, Graphic design
О себе
Жизнь, как уборка снега на даче.
Бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай
Евгений
Design
Специализация
UX, UI, Logotypes, Banners, Graphic design
О себе
Жизнь, как уборка снега на даче.
Бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай