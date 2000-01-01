Оформить заявку

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Услуги

Ускорение работы сайта

1000-26000 ₽

2-52 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Ускорение работы сайта

2-52 ч

1000-26000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Большой процент пользователей, уходящих с сайта
  • Вы видите, что сайт грузится долго
  • Сайт бывает недоступен из-за перегрузки

Подробное описание услуги

Снижение процента отказов

Скорость работы сайта - одна из ключевых характеристик, влияющих на продажи. Вспомните сами, сколько раз вы уходили с медленных "висящих" сайтов на сайты конкурентов и получали там то, что нужно. Поверьте, так делают абсолютно все! Даже совершенно незначительная задержка в загрузке (с точки зрения владельца сайта) - может показаться целой вечностью для посетителей. А зачем ждать дольше, если сайт конкурента уже загрузился и выдал все необходимые данные?

Сокращение расходов на содержание

В больших и даже средних проектах скорость работы сайта напрямую влияет на стоимость его содержания - если ваш проект использует для работы мощный сервер, за который вы платите солидную сумму - ускорив сайт в два или четыре раза вы сможете сократить расходы на оборудование в сопоставимой пропорции.

Повышение позиций в поисковых системах

Поисковики учитывают скорость работы вашего сайта, высокая скорость отклика которого дает приоритет в выдаче перед более "тормозными" конкурентами.

Для того, чтобы ускорить сайт - необходимо сначала выяснить причину медленной работы и направить усилия на самый проблемный участок. Либо можно приложить усилия ко всем компонентам системы и провести максимальную оптимизацию (установив все галочки в форме ниже). Так же, возможен вариант, когда вы точно знаете в чем проблема (например в базе данных) и хотите заказать оптимизацию и исправление именно этого компонента. При любом варианте WhiteBox приложит все усилия для того, чтобы ускорить ваш проект.

Оформление заявки на набор услуг

Ускорение работы сайта

Название услугиВариант услуги
ВремяСтоимость
2 - 4 ч 1000 - 2000 ₽
3 - 16 ч 1500 - 8000 ₽
8 - 24 ч 4000 - 12000 ₽
2 - 8 ч 1000 - 4000 ₽
Итого
15 - 52 ч7500 - 26000 ₽

Примерная цена и время выполнения

2 52 ч

1000 26000

Проводимые работы

  • Делегирование домена
  • Анализ использования индексов
  • Исправление неэффективных SQL запросов
  • Смена движка таблиц (при наличии такой возможности и необходимости)
  • Оптимизация DOM структуры
  • Использование современных форматов изображений
  • Отптимизация JS и CSS кода
  • HTTP кэширование
  • Кэширование с использованием файловой системы
  • Интеграция in-memory хранилища

От вас потребуется

  • Доступ к управлению DNS зоной
  • Доступ к CloudFlare клиента, или доступ к почте, на которую зарегистрировать CloudFlare аккаунт
  • SSH доступ к серверу
  • Доступ к исходникам верстки
  • SSH доступ к серверу

Важно знать

  • Результат работы можно будет увидеть через 24-48 часов после оказания услуги, т.к. необходимо время на обновление DNS записей у локальных провайдеров
  • Исправляем до 5 самых неэффективных запросов к БД
  • В услугу не включен глубокий тюнинг кода для использования кеширования

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Примерная цена и время выполнения

2-52 ч

1000-26000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно