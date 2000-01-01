Оформить заявку

Снижение процента отказов

Скорость работы сайта - одна из ключевых характеристик, влияющих на продажи. Вспомните сами, сколько раз вы уходили с медленных "висящих" сайтов на сайты конкурентов и получали там то, что нужно. Поверьте, так делают абсолютно все! Даже совершенно незначительная задержка в загрузке (с точки зрения владельца сайта) - может показаться целой вечностью для посетителей. А зачем ждать дольше, если сайт конкурента уже загрузился и выдал все необходимые данные?

Сокращение расходов на содержание

В больших и даже средних проектах скорость работы сайта напрямую влияет на стоимость его содержания - если ваш проект использует для работы мощный сервер, за который вы платите солидную сумму - ускорив сайт в два или четыре раза вы сможете сократить расходы на оборудование в сопоставимой пропорции.

Повышение позиций в поисковых системах

Поисковики учитывают скорость работы вашего сайта, высокая скорость отклика которого дает приоритет в выдаче перед более "тормозными" конкурентами.

Для того, чтобы ускорить сайт - необходимо сначала выяснить причину медленной работы и направить усилия на самый проблемный участок. Либо можно приложить усилия ко всем компонентам системы и провести максимальную оптимизацию (установив все галочки в форме ниже). Так же, возможен вариант, когда вы точно знаете в чем проблема (например в базе данных) и хотите заказать оптимизацию и исправление именно этого компонента. При любом варианте WhiteBox приложит все усилия для того, чтобы ускорить ваш проект.