Оформить заявку

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8 (499) 322-39-08

Услуги

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению

1000-26000 ₽

2-52 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит юзабилити сайта

Выберите вариант

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению

2-52 ч

1000-26000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Не помнимаете почему конверсия низкая
  • Хотите улучшить сайт, но не знаете как

Подробное описание услуги

Аудит – это комплекс проверок сайта UX/UI специалистом, позволят узнать причины низкой конверсии и включает рекомендации по устранению таких причин.
Мы проверяем юзабилити по 6 основным составляющим, относительно идеальной модели:

  • Цвет. На сайте приятно находиться. Каждый цвет на своем месте и служит определенной функции.
  • Навигация. Навигация по сайту понятна и доступна. Соответствие базовым сценариям поведения на сайте (например: большинство пользователей будет искать корзину в правом верхнем углу экрана). (корзина в правом верхнем углу, шестеренка=настройки и т.п.), поэтому в большинстве случаев их нужно придерживаться.
  • Композиция. Визуальный вес распределен правильно – посетителю сайта легко выделить главные элементы и понять их связь друг с другом.
  • Типографика. Текст легко читается. Правильно подобран шрифт, его размер и вес, межбуквенные и межстрочные расстояния, контрастность текста с фоном.
  • Контент. Изображения высокого качества и согласованы между собой. Текст выполняет конкретную функцию, при этом он лаконичен и понятен каждому.
  • Правильность работы. Все работает так, как задумано. Работа элементов и сайта не противоечит логике и здравому смыслу

Проведите аудит сайта, если ваш сайт хотябы приближенно не соответствует перечисленным идеальным моделям 6 составляющих. С полученными рекомендациями у вас будет четкий план действий по улучшению вида, удобства и корректности сайта. Выполнение рекомендаций принесет увеличение конверсии и глубины просмотра сайта в кротчайшие сроки.

Оформление заявки на набор услуг

Аудит юзабилити сайта

Выберите вариант

Название услугиВариант услуги
ВремяСтоимость
8 - 16 ч 8000 - 16000 ₽
2 - 4 ч 2000 - 4000 ₽
4 - 8 ч 4000 - 8000 ₽
2 - 6 ч 2000 - 6000 ₽
2 - 6 ч 2000 - 6000 ₽
2 - 4 ч 2000 - 4000 ₽
4 - 8 ч 4000 - 8000 ₽
Итого
24 - 52 ч12000 - 26000 ₽

Примерная цена и время выполнения

2 52 ч

1000 26000

Проводимые работы

  • Проведение тестов на самых распространненных версиях браузера
  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста, корректности формулировок
  • Анализ удобства и скорости заполнения
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями
  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста, корректности формулировок
  • Анализ удобства и скорости оформления
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями
  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка кнопок
  • Проверка изображений товара
  • Проверка названий характеристик и их группировки
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями
  • Анализ метрики
  • Проверка расположения фильтра
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Проверка правильности группировки полей
  • Проверка названий полей и текстовых формулировок
  • Проверка удобства и скорости получения желаемого результата
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями
  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста на карточках
  • Проверка наличия необходимой навигации
  • Проверка изображений
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями
  • Анализ метрики
  • Карта кликов
  • Карта скролла
  • Составление карты движения
  • Написание вывода и рекомендаций

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль
  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль

Важно знать

  • Тестируем в браузерах: Firefox, Edge, Safari, Opera, Chrome
  • Тестируем на самых распространенных версиях браузера
  • Если не установлена метрика, то карта движения составляется командой тестировщиков

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Примерная цена и время выполнения

2-52 ч

1000-26000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно