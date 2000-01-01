Оформить заявку

Подробное описание услуги
Аудит – это комплекс проверок сайта UX/UI специалистом, позволят узнать причины низкой конверсии и включает рекомендации по устранению таких причин.
Мы проверяем юзабилити по 6 основным составляющим, относительно идеальной модели:
- Цвет. На сайте приятно находиться. Каждый цвет на своем месте и служит определенной функции.
- Навигация. Навигация по сайту понятна и доступна. Соответствие базовым сценариям поведения на сайте (например: большинство пользователей будет искать корзину в правом верхнем углу экрана).
(корзина в правом верхнем углу, шестеренка=настройки и т.п.), поэтому в большинстве случаев их нужно придерживаться.
- Композиция. Визуальный вес распределен правильно – посетителю сайта легко выделить главные элементы и понять их связь друг с другом.
- Типографика. Текст легко читается. Правильно подобран шрифт, его размер и вес, межбуквенные и межстрочные расстояния, контрастность текста с фоном.
- Контент. Изображения высокого качества и согласованы между собой. Текст выполняет конкретную функцию, при этом он лаконичен и понятен каждому.
- Правильность работы. Все работает так, как задумано. Работа элементов и сайта не противоечит логике и здравому смыслу
Проведите аудит сайта, если ваш сайт хотябы приближенно не соответствует перечисленным идеальным моделям 6 составляющих. С полученными рекомендациями у вас будет четкий план действий по улучшению вида, удобства и корректности сайта. Выполнение рекомендаций принесет увеличение конверсии и глубины просмотра сайта в кротчайшие сроки.