Оформить заявку

Если ваш сайт недавно подвергся взлому и вирусной атаке – самое время понять «как же так получилось». Именно для этого предназначена услуга «аудит безопасности сайта». В ходе проведения работ WhiteBox выяснит, насколько безопасен программный код вашего сайта, и насколько «взломоустойчиво» настроено необходимое программное обеспечение (конфигурационные файлы PHP, MySQL, Nginx).

Если ваш проект еще не испытывал подобных проблем – то заказать аудит в WhiteBox будет тем более правильным решением! Не ждите пока проблема возникнет, так как ее устранение потребует гораздо больше денег, времени и нервов, чем аудит, проведенный заранее.