Оформить заявку

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Услуги

Аудит безопасности сайта

Аудит безопасности сайта

500-20000 ₽

1-40 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит безопасности сайта

1-40 ч

500-20000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Значительно снижает вероятность взлома сайта
  • Позволяет понять какие уязвимости могли быть использованы на сайте

Подробное описание услуги

Если ваш сайт недавно подвергся взлому и вирусной атаке – самое время понять «как же так получилось». Именно для этого предназначена услуга «аудит безопасности сайта». В ходе проведения работ WhiteBox выяснит, насколько безопасен программный код вашего сайта, и насколько «взломоустойчиво» настроено необходимое программное обеспечение (конфигурационные файлы PHP, MySQL, Nginx).

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Если ваш проект еще не испытывал подобных проблем – то заказать аудит в WhiteBox будет тем более правильным решением! Не ждите пока проблема возникнет, так как ее устранение потребует гораздо больше денег, времени и нервов, чем аудит, проведенный заранее.

Оформление заявки на набор услуг

Аудит безопасности сайта

Название услугиВариант услуги
ВремяСтоимость
2 - 16 ч 1000 - 8000 ₽
2 - 16 ч 1000 - 8000 ₽
1 - 2 ч 500 - 1000 ₽
3 - 6 ч 1500 - 3000 ₽
Итого
8 - 40 ч4000 - 20000 ₽

Примерная цена и время выполнения

1 40 ч

500 20000

Проводимые работы

  • Составление списка известных уязвимостей используемой версии CMS
  • Составление списка известных уязвимостей установленных расширений, плагинов, модулей
  • Базовый аудит кода форм захвата, основных точек входа
  • Проверка актуальности версии
  • Проверка доступности портов из внешней сети
  • Проверка пользователей и паролей
  • Проверка конфигурационного файла
  • Проверка актуальности версии
  • Проверка конфиругации
  • Проверка актуальности версии
  • Проверка конфиругации

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)

Важно знать

    Оформить заявку

    Примерная цена и время выполнения

    1-40 ч

    500-20000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно