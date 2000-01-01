Оформить заявку

Не важно, большой у вас интернет-магазин с десятками тысяч позиций или небольшой крафтовый сайт - выгрузка вашего каталога во внешние системы (например Яндекс.Маркет) может вам понадобиться при любом варианте. Whitebox разбирается в форматах данных для обмена и настроит передачу вашего каталога товаров правильным образом и по правильному расписанию.

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