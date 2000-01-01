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Услуги

Выгрузка каталога во внешнюю систему

Выгрузка каталога во внешнюю систему

2000-8000 ₽

4-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Выгрузка каталога во внешнюю систему

Выгрузка каталога во внешнюю систему

4-16 ч

2000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Отсутствие выгрузки товаров с сайта во внешние источники

Подробное описание услуги

Не важно, большой у вас интернет-магазин с десятками тысяч позиций или небольшой крафтовый сайт - выгрузка вашего каталога во внешние системы (например Яндекс.Маркет) может вам понадобиться при любом варианте. Whitebox разбирается в форматах данных для обмена и настроит передачу вашего каталога товаров правильным образом и по правильному расписанию.

Чтобы связаться с нами по поводу выгрузки каталога - просто заполните форму ниже.

Оформление заявки на услугу

Выгрузка каталога во внешнюю систему

Примерная цена и время выполнения

4-16 ч

2000-8000 ₽

Проводимые работы

  • Программирование скрипта или плагина для CMS

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к хостингу/серверу
  • Доступ к CMS

Важно знать

    Оформить заявку

    Примерная цена и время выполнения

    4-16 ч

    2000-8000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно