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Услуги

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок

1000-4000 ₽

2-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок

2-8 ч

1000-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Низкая эффективность рассылок
  • Некорректное отображение писем в различных почтовых клиентах

Подробное описание услуги

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Качественная верстка html-писем подразумевает под собой не только полное соответствие макету, но и одинаковое представление на всем многообразии пользовательских девайсов и почтовых клиентов. А это в свою очередь задача нетривиальная. Верстальщику необходимо быть в курсе некоторых особенностей и подводных камней в процессе создания html-письма, например он должен отдавать приоритет:

  • HTML4 вместо HTML5
  • CSS2 вместо CSS3
  • табличной верстке над блочной
  • инлайн стилям
и т.д.

Все это может в значительной мере увеличить срок верстки письма у человека, который с этим никогда не сталкивался, а результат не всегда будет соответствовать ожиданиям.

Оформление заявки на услугу

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок

Примерная цена и время выполнения

2-8 ч

1000-4000 ₽

Проводимые работы

  • Верстка письма в соответствии с особенностями популярных почтовых клиентов

От вас потребуется

  • Макет письма
  • Содержимое (ссылки, тексты и т.п.)

Важно знать

    Оформить заявку

    Примерная цена и время выполнения

    2-8 ч

    1000-4000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно