Оформить заявку

Верстка адаптивного e-mail письма для рассылок
1000-4000 ₽
2-8 ч
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Качественная верстка html-писем подразумевает под собой не только полное соответствие макету, но и одинаковое представление на всем многообразии пользовательских девайсов и почтовых клиентов. А это в свою очередь задача нетривиальная. Верстальщику необходимо быть в курсе некоторых особенностей и подводных камней в процессе создания html-письма, например он должен отдавать приоритет:
Все это может в значительной мере увеличить срок верстки письма у человека, который с этим никогда не сталкивался, а результат не всегда будет соответствовать ожиданиям.
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Примерная цена и время выполнения
2-8 ч
1000-4000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-8 ч
1000-4000 ₽
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