Оформить заявку

Качественная верстка html-писем подразумевает под собой не только полное соответствие макету, но и одинаковое представление на всем многообразии пользовательских девайсов и почтовых клиентов. А это в свою очередь задача нетривиальная. Верстальщику необходимо быть в курсе некоторых особенностей и подводных камней в процессе создания html-письма, например он должен отдавать приоритет:

HTML4 вместо HTML5

CSS2 вместо CSS3

табличной верстке над блочной

инлайн стилям

и т.д.

Все это может в значительной мере увеличить срок верстки письма у человека, который с этим никогда не сталкивался, а результат не всегда будет соответствовать ожиданиям.