Оформить заявку

Зачем нужен SSL сертификат? Он шифрует данные, которые передаются между пользователем и сайтом, чтобы злоумышленник не мог их перехватить и использовать для нанесения вреда. Без такого сертификата весь трафик передается в открытом виде и может быть перехвачен и просмотрен. Никому не хочется разбираться с разгневанными клиентами, личные данные которых «утекли» в сеть. Поэтому поисковики и браузеры предупреждают пользователей о небезопасности таких сайтов.

SSL сертификат сейчас является практически обязательным атрибутом любого проекта. Например, подключение онлайн-оплаты требует наличия подобного сертификата. И это понятно – при оплате между сервером и компьютером пользователя идет передача критически важных финансовых данных (информация о кредитной карте), если их не шифровать – злоумышленники смогут их перехватить и использовать для кражи средств клиента.

Сайт без сертификата в поиске будет иметь заведомо худшие позиции, чем сайт в сертификатом. Прибавим к этому наличие надписи в браузере клиента о небезопасности такого сайта и становится понятно, что без приставки https можно потерять часть траффика из за недоверия к сайту без сертификата.

Сертификаты отличаются друг от друга местом выпуска, надежностью сертифицирующего центра и дополнительными возможностями, например защищать не только основной домен, но и любое количество поддоменов (т.н. Wildcard Certificate). Так же, сертификат может быть «Расширенным», в этом случае при заходе на ваш сайт пользователь будет видеть «Green Line» - зеленую адресную строку, которая подтверждает надежность вашей компании. Такие сертификаты стоят значительно дороже и их выпуск требует значительно больше времени, т.к. сертифицирующий центр должен проверить вашу компанию.

Задача подключения сертификата состоит из собственно подключения сертификата к вашему WEB-серверу, настройки автоматической переадресации с http версии сайта (без сертификата) на https версию (с сертификатом). При этом часто бывает так, что на сайте есть прямые ссылки на файлы, расположенные на http версии сайта. Из-за этого браузер может выдавать предупреждение пользователю. Такие ссылки нужно обязательно найти и исправить.

Заказать установку сертификата в WhiteBox вы можете в форме ниже.