Оформить заявку

Подробное описание услуги
OpenCart - очень распространенная бесплатная CMS для интернет магазинов.
В зависимости от задачи к проекту будут привлекаться разные специалисты - верстальщик, дизайнер, backend-разработчик. При этом, важным условием работы человека над проектом является наличие опыта работы с WordPress. Какие работы WhiteBox готов выполнить:
- Рефакторинг уже имеющегося кода
- Разработка нового функционала
- Работы связанные с администрированием bitrix (перенос сайта)
- Верстка и реализация сложного frontend функционала
Перед тем, как приступить к работе, мы проходим обязательные этапы уточнения ТЗ или брифа (нужно убедиться, что WhiteBox правильно понял вас) и согласования цены, чтобы стоимость работ не была для вас неожиданностью. После согласования деталей задачи мы устанавливаем время старта и завершения работ, вы вносите согласованную предоплату и мы начинаем. 🚀