Оформить заявку

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Услуги

CMS Joomla почасовая работа программиста

Почасовая работа программиста в CMS Joomla

1000 ₽

1 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

CMS Joomla почасовая работа программиста

Почасовая работа программиста в CMS Joomla

1 ч

1000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Рефакторинг уже имеющегося кода
  • Разработка нового функционала
  • Работы связанные с администрированием bitrix (перенос сайта)
  • Верстка и реализация сложного frontend функционала

Подробное описание услуги

Joomla позволяет построить не только простой сайт, но и сложный функциональный интернет-магазин (например на базе JoomShopping). Если у вас возникла задача по доработке joomla - WhiteBox готов помочь в этом. Верстка страниц, повышение производительности сайта, исправление ошибок, написание модулей для CMS - это лишь часть работ, которые могут быть выполнены нашей командой.
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В зависимости от задачи к проекту будут привлекаться разные специалисты - верстальщик, дизайнер, backend-разработчик. При этом, важным условием работы человека над проектом является наличие опыта работы с Joomla. Какие работы WhiteBox готов выполнить:
  • Рефакторинг уже имеющегося кода
  • Разработка нового функционала
  • Работы связанные с администрированием bitrix (перенос сайта)
  • Верстка и реализация сложного frontend функционала
Перед тем, как приступить к работе, мы проходим обязательные этапы уточнения ТЗ или брифа (нужно убедиться, что WhiteBox правильно понял вас) и согласования цены, чтобы стоимость работ не была для вас неожиданностью. После согласования деталей задачи мы устанавливаем время старта и завершения работ, вы вносите согласованную предоплату и мы начинаем. 🚀

Оформление заявки на услугу

CMS Joomla почасовая работа программиста

Примерная цена и время выполнения

1 ч

1000 ₽

От вас потребуется

  • Бриф или техническое задание
  • Доступ к хостингу или VPS
  • Права администратора в CMS

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Примерная цена и время выполнения

1 ч

1000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно