Оформить заявку

Рефакторинг уже имеющегося кода

Разработка нового функционала

Работы связанные с администрированием bitrix (перенос сайта)

Верстка и реализация сложного frontend функционала

Joomla позволяет построить не только простой сайт, но и сложный функциональный интернет-магазин (например на базе JoomShopping). Если у вас возникла задача по доработке joomla - WhiteBox готов помочь в этом. Верстка страниц, повышение производительности сайта, исправление ошибок, написание модулей для CMS - это лишь часть работ, которые могут быть выполнены нашей командой.В зависимости от задачи к проекту будут привлекаться разные специалисты - верстальщик, дизайнер, backend-разработчик. При этом, важным условием работы человека над проектом является наличие опыта работы с Joomla. Какие работы WhiteBox готов выполнить:Перед тем, как приступить к работе, мы проходим обязательные этапы уточнения ТЗ или брифа (нужно убедиться, что WhiteBox правильно понял вас) и согласования цены, чтобы стоимость работ не была для вас неожиданностью. После согласования деталей задачи мы устанавливаем время старта и завершения работ, вы вносите согласованную предоплату и мы начинаем. 🚀