Оформить заявку

Подробное описание услуги
Хотите доработать сайт на bitrix, написать новый модуль или устранить уже имеющиеся проблемы? Whitebox поможет реализовать нужное. В работе над кодом CMS Bitrix, WhiteBox старается реализовать требуемый функционал, учитывая архитектуру сайта и написанный ранее код. Так же, важной частью работы WhiteBox является внесение изменений и доработок таким образом, чтобы обновление CMS не уничтожило весь функционал и не нарушило работу сайта. Для этого нужно хорошо знать архитектуру системы управления сайтом bitrix, и WhiteBox обладает такой экспертностью.
В зависимости от задачи к проекту будут привлекаться разные специалисты - верстальщик, дизайнер, backend-разработчик. При этом, важным условием работы человека над проектом является наличие опыта работы с CMS Bitrix. Какие работы WhiteBox готов выполнить:
- Рефакторинг уже имеющегося кода
- Разработка нового функционала
- Работы связанные с администрированием bitrix (перенос сайта)
- Верстка и реализация сложного frontend функционала
Перед тем, как приступить к работе, мы проходим обязательные этапы уточнения ТЗ или брифа (нужно убедиться, что вы получите от WhiteBox именно то, что подразумеваете) и согласования цены, чтобы стоимость работ не была для вас неожиданностью. После согласования деталей задачи мы устанавливаем время старта и завершения работ, вы вносите согласованную предоплату и мы начинаем. 🚀