УслугиКомандаВопрос/ОтветКонтакты
8 (499) 322-39-08
8 (499) 322-39-08

Услуги

Улучшение производительности верстки сайта

4000-12000 ₽

8-24 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Улучшение производительности верстки сайта

8-24 ч

4000-12000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Продолжительное время загрузки для взаимодействия с пользователем
  • Потеря пользователя из-за длительного ожидания
  • Неотзывчивый интерфейс

Подробное описание услуги

Зачастую организации теряют своих потенциальных клиентов именно из-за ошибок допущенных на этапе верстки сайта. Долгое ожидание загрузки контента, отсутствие обратной связи от страницы в течение первых секунд после и т.д. Все это приводит к падению конверсии.

Нажмите, чтобы увеличить

Cамым простым и быстрым решением некоторых проблем будет именно оптимизация верстки с учетом современных требований, включающих в себя:

  • Оптимизацию DOM структуры
  • Использование современных форматов изображений
  • Оптимизацию JS и CSS кода
А так же ряд других оптимизаций, которые возможно реализовать на ваших страницах.

Оформление заявки на услугу

Улучшение производительности верстки сайта

Примерная цена и время выполнения

8-24 ч

4000-12000 ₽

Проводимые работы

  • Оптимизация DOM структуры
  • Использование современных форматов изображений
  • Отптимизация JS и CSS кода

От вас потребуется

  • Доступ к исходникам верстки

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

8-24 ч

4000-12000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Ускорение работы сайта