Оформить заявку

Зачастую организации теряют своих потенциальных клиентов именно из-за ошибок допущенных на этапе верстки сайта. Долгое ожидание загрузки контента, отсутствие обратной связи от страницы в течение первых секунд после и т.д. Все это приводит к падению конверсии.

Cамым простым и быстрым решением некоторых проблем будет именно оптимизация верстки с учетом современных требований, включающих в себя:

Оптимизацию DOM структуры

Использование современных форматов изображений

Оптимизацию JS и CSS кода

А так же ряд других оптимизаций, которые возможно реализовать на ваших страницах.