Оформить заявку

Очень часто медленная работа системы бывает вызвана неправильно спроектированной базой данных или неэффективным кодом, который генерирует повышенную нагрузку, с которой не справляется MySQL сервер. WhiteBox проверит структуру базы данных и в случае необходимости откорректирует ее. Так же будет проверен программный код сайта и исправлены 5 запросов к базе данных, вызывающие наибольшую нагрузку. Как бонус вы получите подробное объяснение исправленных проблем с кратким резюме.

Если вы не уверены, что причиной "тормозов" является именно MySQL база данных - то вам лучше заказать базовый аудит производительности, который даст точную информацию о проблемных участках. После чего можно будет поэтапно устранять проблемы.