Оформить заявку

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Услуги

Улучшение производительности базы данных MySQL

1500-8000 ₽

3-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Улучшение производительности базы данных MySQL

3-16 ч

1500-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Медленная работа сайта, причиной которой является неэффективная работа с MySQL
  • Частые сбои базы данных, нарушение работы сайта

Подробное описание услуги

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Очень часто медленная работа системы бывает вызвана неправильно спроектированной базой данных или неэффективным кодом, который генерирует повышенную нагрузку, с которой не справляется MySQL сервер. WhiteBox проверит структуру базы данных и в случае необходимости откорректирует ее. Так же будет проверен программный код сайта и исправлены 5 запросов к базе данных, вызывающие наибольшую нагрузку. Как бонус вы получите подробное объяснение исправленных проблем с кратким резюме.

Если вы не уверены, что причиной "тормозов" является именно MySQL база данных - то вам лучше заказать базовый аудит производительности, который даст точную информацию о проблемных участках. После чего можно будет поэтапно устранять проблемы.

Оформление заявки на услугу

Улучшение производительности базы данных MySQL

Примерная цена и время выполнения

3-16 ч

1500-8000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ использования индексов
  • Исправление неэффективных SQL запросов
  • Смена движка таблиц (при наличии такой возможности и необходимости)

От вас потребуется

  • SSH доступ к серверу

Важно знать

  • Исправляем до 5 самых неэффективных запросов к БД

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Примерная цена и время выполнения

3-16 ч

1500-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Ускорение работы сайта