Оформить заявку

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем
3000-9000 ₽
6-18 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
У вас есть сайт или интернет-магазин и клиенты постоянно жалуются на то, что до них не доходят письма с сайта? Скорее всего у вас неправильно настроены записи домена сайта или неверно формируются заголовки письма при отправке. Эту проблему можно решить - произведя корректную настройку домена и скриптов отправки.
Чтобы заказать настройку отправки писем с вашего сайта - заполните форму ниже.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
6-18 ч
3000-9000 ₽
Примерная цена и время выполнения
6-18 ч
3000-9000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно