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Услуги

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

3000-9000 ₽

6-18 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

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Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

6-18 ч

3000-9000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Письма о регистрации или покупке не доходят до клиентов вашего интернет-магазина

Подробное описание услуги

У вас есть сайт или интернет-магазин и клиенты постоянно жалуются на то, что до них не доходят письма с сайта? Скорее всего у вас неправильно настроены записи домена сайта или неверно формируются заголовки письма при отправке. Эту проблему можно решить - произведя корректную настройку домена и скриптов отправки.

Чтобы заказать настройку отправки писем с вашего сайта - заполните форму ниже.

Оформление заявки на услугу

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

Примерная цена и время выполнения

6-18 ч

3000-9000 ₽

Проводимые работы

    От вас потребуется

    • Доступ к сервису mandrill или почту, на которую регистрировать новый аккаунт
    • FTP/SSH доступ к хостингу или серверу

    Важно знать

    • Сервисы транзакционной отправки писем могут потребовать оплаты

    Оформить заявку

    Примерная цена и время выполнения

    6-18 ч

    3000-9000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно