Оформить заявку

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Услуги

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

3000-9000 ₽

6-18 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

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Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

6-18 ч

3000-9000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Письма о регистрации или покупке не доходят до клиентов вашего интернет-магазина

Подробное описание услуги

У вас есть сайт или интернет-магазин и клиенты постоянно жалуются на то, что до них не доходят письма с сайта? Эту проблему можно легко решить, подключив сайт к API системы, которая гарантированно доставляет письма до адресата. Мы предлагаем подключить api mandrill, которое является частью сервиса mailchimp, который является одним из лидеров среди подобных систем. Подключив внешние транзакционные рассылки вы забудете о проблемах с доставкой писем клиенту, а так же о попадании этих писем в спам.

Мы интегрируем ваш сайт с сервисом mandrill, настроив отправку писем через их API. Сервис является платным и рекомендуется для сайтов со средним и большим объемом отправки писем.

Оформление заявки на услугу

Подключение сервиса транзакционной рассылки писем

Примерная цена и время выполнения

6-18 ч

3000-9000 ₽

Проводимые работы

    От вас потребуется

    • Доступ к сервису mandrill или почту, на которую регистрировать новый аккаунт
    • FTP/SSH доступ к хостингу или серверу

    Важно знать

    • Сервисы транзакционной отправки писем могут потребовать оплаты

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    Примерная цена и время выполнения

    6-18 ч

    3000-9000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно