Оформить заявку

У вас есть сайт или интернет-магазин и клиенты постоянно жалуются на то, что до них не доходят письма с сайта? Эту проблему можно легко решить, подключив сайт к API системы, которая гарантированно доставляет письма до адресата. Мы предлагаем подключить api mandrill, которое является частью сервиса mailchimp, который является одним из лидеров среди подобных систем. Подключив внешние транзакционные рассылки вы забудете о проблемах с доставкой писем клиенту, а так же о попадании этих писем в спам.

Мы интегрируем ваш сайт с сервисом mandrill, настроив отправку писем через их API. Сервис является платным и рекомендуется для сайтов со средним и большим объемом отправки писем.