Оформить заявку

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)
4000-8000 ₽
4-8 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
В основе сценария сайта как правило, лежит порядок действий, которые должен выполнить пользователь. Карта юзерфлоу дает понимание проходят ли пользователи по сайту так, как задумано, или постоянно ищут свой путь и упираются в тупики, получается ли у них найти то, что требуется, правильно ли воспринимается навигация и элементы сайта. Глядя на юзерфлоу карту, можно сразу понять ошибки проектирования сайта, а затем внести улучшения.
Пример отображения юзерфлоу карты:
Такой наглядный вид очень поможет в дальнейшем улучшении сайта или разработке новых страниц и функций!
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
4-8 ч
4000-8000 ₽
Примерная цена и время выполнения
4-8 ч
4000-8000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно
Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка