Оформить заявку

В основе сценария сайта как правило, лежит порядок действий, которые должен выполнить пользователь. Карта юзерфлоу дает понимание проходят ли пользователи по сайту так, как задумано, или постоянно ищут свой путь и упираются в тупики, получается ли у них найти то, что требуется, правильно ли воспринимается навигация и элементы сайта. Глядя на юзерфлоу карту, можно сразу понять ошибки проектирования сайта, а затем внести улучшения.

Пример отображения юзерфлоу карты:

Такой наглядный вид очень поможет в дальнейшем улучшении сайта или разработке новых страниц и функций!