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Услуги

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)

4000-8000 ₽

4-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)

4-8 ч

4000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Отсутствие понимания, как ведет себя пользователь на вашем сайте
  • Низкая глубина просмотра сайта
  • Плохая конверсия
  • Пользователи часто не могут найти нужную информацию

Подробное описание услуги

В основе сценария сайта как правило, лежит порядок действий, которые должен выполнить пользователь. Карта юзерфлоу дает понимание проходят ли пользователи по сайту так, как задумано, или постоянно ищут свой путь и упираются в тупики, получается ли у них найти то, что требуется, правильно ли воспринимается навигация и элементы сайта. Глядя на юзерфлоу карту, можно сразу понять ошибки проектирования сайта, а затем внести улучшения.

Пример отображения юзерфлоу карты:

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Такой наглядный вид очень поможет в дальнейшем улучшении сайта или разработке новых страниц и функций!

Оформление заявки на услугу

Составление карты движения пользователя по сайту (юзерфлоу)

Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

4000-8000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Карта кликов
  • Карта скролла
  • Составление карты движения
  • Написание вывода и рекомендаций

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль

Важно знать

  • Если не установлена метрика, то карта движения составляется командой тестировщиков

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

4000-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению