Оформить заявку

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Услуги

Редизайн сайта

Редизайн сайта

8000-32000 ₽

8-32 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Редизайн сайта

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Редизайн сайта

8-32 ч

8000-32000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Дизайн устарел
  • Произошел ребрендинг
  • Низкая конверсия из-за плохого дизайна

Подробное описание услуги

Редизайн сайта обычно проводится, когда становится ясно, что сайт не соответствует современным требованиям дизайна. Зачастую на первых этапах запуска бизнеса в интернете мало внимания уделяется дизайну и юзабилити, ведь первостепенное желание поскорей запуститься, да и бюджет ограничен. Но со временем появляются постоянные клиенты, аудитория растет и теперь нужно соответствовать. Правильный редизайн укрепит лояльность постоянных клиентов, они увидят, что ваш продукт живой и стремится стать лучше. А для новых клиентов значительно улучшится первый опыт взаимодействия с вашим бизнесом в интернете.

В услугу редизайна входит аудит сайта, который проводится на первых этапах для выявления основных слабых мест для дальнейшего их устранения. Таким образом все последующие изменения в дизайне будут обоснованными и неслучайными.

Существует ряд признаков, того, что пришло время обновить дизайн сайта:

  • Сайт обновлялся несколько лет назад
  • Дизайн не выполняет свои функции
  • Сайт неоднократно дорабатывался и потерял единство стиллистики
  • Сайты конкурентов выглядят лучше ими удобней пользоваться
  • Надоел старый дизайн, хочется освежить
  • Произошел ребрендинг(поменялись цвета, айдентика)

После редизайна ваш сайт обретет понятную каждому структуру и приятный вид, что несомненно оценят ваши клиенты.

Оформление заявки на услугу

Редизайн сайта

Примерная цена и время выполнения

8-32 ч

8000-32000 ₽

Проводимые работы

  • Оценка текущего состояния
  • Работа с изображениями
  • Работа со шрифтом
  • Коррекция цветовой гаммы
  • Графические элементы сайта (кнопки)
  • Убрать лишний графический мусор
  • Приведение к одному стилю всех страниц
  • Анимации сайта

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Ваши пожелания по редизайну
  • Брендбук или фирменный стиль (если есть)
  • Новый контент(если есть)

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Примерная цена и время выполнения

8-32 ч

8000-32000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно