Оформить заявку

Редизайн сайта
8000-32000 ₽
8-32 ч
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Редизайн сайта обычно проводится, когда становится ясно, что сайт не соответствует современным требованиям дизайна. Зачастую на первых этапах запуска бизнеса в интернете мало внимания уделяется дизайну и юзабилити, ведь первостепенное желание поскорей запуститься, да и бюджет ограничен. Но со временем появляются постоянные клиенты, аудитория растет и теперь нужно соответствовать. Правильный редизайн укрепит лояльность постоянных клиентов, они увидят, что ваш продукт живой и стремится стать лучше. А для новых клиентов значительно улучшится первый опыт взаимодействия с вашим бизнесом в интернете.
В услугу редизайна входит аудит сайта, который проводится на первых этапах для выявления основных слабых мест для дальнейшего их устранения. Таким образом все последующие изменения в дизайне будут обоснованными и неслучайными.
Существует ряд признаков, того, что пришло время обновить дизайн сайта:
После редизайна ваш сайт обретет понятную каждому структуру и приятный вид, что несомненно оценят ваши клиенты.
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Примерная цена и время выполнения
8-32 ч
8000-32000 ₽
Примерная цена и время выполнения
8-32 ч
8000-32000 ₽
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