Оформить заявку

Редизайн сайта обычно проводится, когда становится ясно, что сайт не соответствует современным требованиям дизайна. Зачастую на первых этапах запуска бизнеса в интернете мало внимания уделяется дизайну и юзабилити, ведь первостепенное желание поскорей запуститься, да и бюджет ограничен. Но со временем появляются постоянные клиенты, аудитория растет и теперь нужно соответствовать. Правильный редизайн укрепит лояльность постоянных клиентов, они увидят, что ваш продукт живой и стремится стать лучше. А для новых клиентов значительно улучшится первый опыт взаимодействия с вашим бизнесом в интернете.

В услугу редизайна входит аудит сайта, который проводится на первых этапах для выявления основных слабых мест для дальнейшего их устранения. Таким образом все последующие изменения в дизайне будут обоснованными и неслучайными.

Существует ряд признаков, того, что пришло время обновить дизайн сайта:

Сайт обновлялся несколько лет назад

Дизайн не выполняет свои функции

Сайт неоднократно дорабатывался и потерял единство стиллистики

Сайты конкурентов выглядят лучше ими удобней пользоваться

Надоел старый дизайн, хочется освежить

Произошел ребрендинг(поменялись цвета, айдентика)

После редизайна ваш сайт обретет понятную каждому структуру и приятный вид, что несомненно оценят ваши клиенты.