Оформить заявку

Бот для сотрудников интернет-магазина

Telegram бот – удобная точка контакта с клиентом, которая работает постоянно и может иметь связь с любыми необходимыми базами данных. Также, T-бот может упростить информирование сотрудников компании о разных событиях. Чтобы не терять время, давайте сразу опишем возможные сценарии использования:

Бот может информировать менеджеров интернет-магазина о поступающих заказах, оплатах и любых сменах статуса заказа. Это происходит мгновенно и ваши сотрудники всегда будут в курсе обновлений заказов. Дополнительным удобством является то, что бот может отправлять сообщения в группу, а добавлять/удалять участников из этой группы может Администратор парой кликов, без сложных настроек в CMS.

Бот для добавления товаров

Бот может упростить процесс добавления товаров в каталог. Например, в агентстве недвижимости риэлтор сможет создавать объекты и добавлять фотографии прямо со своего телефона. При этом, доступ к добавлению объектов определяется тем, состоит человек в определенной группе или нет. Так же, можно автоматизировать добавление фотографий на сайт (например для ногтевой студии можно через Telegram постить фотографии в раздел «наши работы»)

Бот для HR службы

Простой и понятный бот может обрабатывать анкеты соискателей и задавать дополнительные вопросы, например если человек на вопрос "Ваш возраст", отвечает «11 лет» – бот может вежливо попрощаться и сообщить, что соискатель не соответствует требованиям вакансии. Бот может так же проводить тестирование соискателей прямо в ходе сбора информации. Если соискатель успешно проходит собеседование и соответствует требованиям – анкета будет автоматически отправлена сотруднику, ответственному за найм. После чего может быть назначено «живое» собеседование.

Бот для сбора и классификации заявок

Бот может представлять мини-CRM, в которую будут поступать заявки с ваших лендингов, а вы сможете их обрабатывать и классифицировать (например указывая статус «Продажа» или «Слился»).

Преимущества бота

Разработка стоит дешевле, чем мобильное приложение

«Путь» до пользователя короткий – мессенджер скорее всего уже установлен

Пользователь будет работать со знакомым и понятным интерфейсом

Быстрота коммуникации

Простота отправки фотографий

Заказать разработку бота можно, указав свой телефон в форме ниже. WhiteBox свяжется с вами и поможет уточнить всю необходимую информацию. Если у вас нет технического задания – мы можем помочь вам в его составлении.