Оформить заявку

Продажи, служба поддержки, информирование менеджеров, работа с анкетами соискателей — все это лишь малая часть всех возможностей ботов.
4000-80000 ₽
8-160 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Бот может информировать менеджеров интернет-магазина о поступающих заказах, оплатах и любых сменах статуса заказа. Это происходит мгновенно и ваши сотрудники всегда будут в курсе обновлений заказов. Дополнительным удобством является то, что бот может отправлять сообщения в группу, а добавлять/удалять участников из этой группы может Администратор парой кликов, без сложных настроек в CMS.
Бот может упростить процесс добавления товаров в каталог. Например, в агентстве недвижимости риэлтор сможет создавать объекты и добавлять фотографии прямо со своего телефона. При этом, доступ к добавлению объектов определяется тем, состоит человек в определенной группе или нет. Так же, можно автоматизировать добавление фотографий на сайт (например для ногтевой студии можно через Telegram постить фотографии в раздел «наши работы»)
Простой и понятный бот может обрабатывать анкеты соискателей и задавать дополнительные вопросы, например если человек на вопрос "Ваш возраст", отвечает «11 лет» – бот может вежливо попрощаться и сообщить, что соискатель не соответствует требованиям вакансии. Бот может так же проводить тестирование соискателей прямо в ходе сбора информации. Если соискатель успешно проходит собеседование и соответствует требованиям – анкета будет автоматически отправлена сотруднику, ответственному за найм. После чего может быть назначено «живое» собеседование.
Бот может представлять мини-CRM, в которую будут поступать заявки с ваших лендингов, а вы сможете их обрабатывать и классифицировать (например указывая статус «Продажа» или «Слился»).
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
8-160 ч
4000-80000 ₽
Примерная цена и время выполнения
8-160 ч
4000-80000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно