Оформить заявку

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Услуги

Разработка неанимированного баннера

Отличный способ показать оффер посетителям вашего сайта

2000-3000 ₽

2-3 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Разработка неанимированного баннера

Выберите вариант

Отличный способ показать оффер посетителям вашего сайта

2-3 ч

2000-3000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Нет уникальных баннеров для рекламной кампании
  • Нужно рассказать пользователям сайта об оффере

Подробное описание услуги

Веб-баннер наиболее быстрый и практичный способ привлечь внимание целевой аудитории. Разработанный нами баннер может использоваться как на сайте, так и для рекламных постов и объявлений.

Пример баннера для слайдера:

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Чтобы баннер выполнял свою задачу он должен быть ярким, а текст на нем емким и информативным. При разработке веб баннеров мы всегда учитываем ваш фирменный стиль. Хорошие баннера могут значительно увеличить активность ваших клиентов при взаимодействии с сайтом или объявлениями.

Оформление заявки на услугу

Разработка неанимированного баннера

Примерная цена и время выполнения

2-3 ч

2000-3000 ₽

Проводимые работы

  • Разработка концепции и сбор референсов
  • Отрисовка баннера

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Текст который необходимо разместить
  • Пожелания
  • Базовая информация о целевой аудитории
  • Информация о рекламной кампании(если есть)
  • Изображения (необязательно)
  • Шрифты (необязательно)

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Примерная цена и время выполнения

2-3 ч

2000-3000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно