Оформить заявку

Вы знали что на текущий момент более 50% посещений сайтов происходят с мобильных устройств? Если у вас до сих пор нет мобильной версии сайта, то нужно как можно скорей исправлять это упущение, ведь весомая часть посетителей сайта испытывают трудности или вовсе уходят обнаружив, что сайт не адаптирован под смартфоны. Вы и сами наверняка сталкивались с тем, что неадаптированный сайт приходится постоянно приближать, перемещаться по нему по все стороны, стараться попасть пальцем в ссылку и все в этом ключе. Это не нравится никому и совсем не соответствует современным требованиям к сайту.

Формат десктопной версии и мобильного устройства разительно отличаются. За компьютером для взаимодействия с сайтом используется курсор мыши, который у всех в общем одинаковый, со смартфоном же мы взаимодействуем нашими пальцами, которые различаются гораздо сильней чем курсоры мыши. Большую роль влияет и контекст посещения сайта. Посетитель, зашедший с компьютера почти всегда находится в комфортной и спокойной обстановке, со смартфона же зайти на сайт можно откуда угодно. Удобно ли целиться пальцем в маленькую ссылку в трясущемся автобусе или метро? Достаточно ли контраста между элементами на вашем сайте, чтобы его было видно находясь на пляже в солнечный день? Нюансов большое количество.

Продуманная мобильная версия сайта все эти нюансы учитывает. Здесь контент лишний можно убрать, а тут кнопки увеличить, не забывая об основной стиллистике сайта. Так шаг за шагом сайт из громоздкой десктопной версии превратится в легкую и доступную мобильную версию. А посетители отблагодарят вас высокой конверсией с мобильных устройств!

Обратите внимание, что результатом этой услуги будет являться макет - компоновка информации на мобильной версии вашего сайта. В работу не включена верстка и интеграция всего этого на сайт.