Оформить заявку

Сценарий №1

«Кабинет клента»

Мы занимаемся разработкой мобильных приложений со скромным бюджетом и в сжатые сроки. Такие преимущества достигаются за счет использования стэка, который позволяет вести разработку одновременно для платформ IOS и Android. При этом разница между "дорогим" и "недорогим" приложением почти неразличима для небольших проектов. Для примера приведем несколько сценариев использования мобильного приложения в самом обычном, не стартам и не IT бизнесе.

Если вы занимаетесь оказанием услуг (особенно в сфере B2B и особенно периодических) можно дать клиенту возможность отслеживать работы в приложении, давать обратную связь и делать фото, которые сразу окажутся у вас без пересылок в почте и мессенджерах. В этом же приложении, клиент может видеть свои счета и даже оплачивать их. Таким сценарием может воспользоваться, например, бухгалтерская или юридическая фирма.

Сценарий №2

«Геопозиция работников»

Например, у вас бизнес по доставке грузов или любой другой, где KPI сотрудника зависит от его передвижений. Вы можете завязать свою информационную систему с приложением, установленном на смартфоне, получать геопозицию, отправлять уведомления и фиксировать заявки от своего агента.

Сценарий №3

«Общая база данных для сотрудников»

Если в вашем бизнесе присутствует большая база данных с постоянно обновляющейся информацией (например риэлторское агентство) – хорошим решением будет дать быстрый и удобный доступ к ней всем заинтересованным сотрудникам. Возможность сделат фото и записать геопозицию также будет неплохим бонусом. А мгновенные уведомления сделают их работу максимально оперативной.

Сценарий №4

«Контролер»

Приложение для контроля результата работ. Например, ремонтная бригада крупной компании при осуществлении работ фиксирует результат на фото, которое автоматически прикрепляется к заявке с геопозицией и временем. Это дает возможность контролировать качество оказываемых услуг и является доказательствомв случае некорректного поведения клиента. Так же, этим сценарием может поспользоваться мерчандайзер. При этом фотоотчеты можно будет централизованно просматривать, сортируя по геопозиции, времени или сотруднику.

Мы намеренно не описали самые простые сценарии, например приложение с каталогом интернет-магазина, так как хотим показать разнообразные и интересные в применении варианты.

Теперь немного о процессе разработки

1.

Техническое задание

Прежде всего, необходимо техническое задание. Тут есть два варианта – либо его можем разработать мы (на базе заполненного вместе с вами брифа), либо можете дать нам его сразу в готовом виде. Чаще всего, для полного понимания проекта одного технического задания недостаточно, поэтому необходимо некоторое количество конференц-звонков, в ходе которых уточняются детали.

2.

План

После того, как становится ясно, что мы хотим получить в итоге - нужно определить как и с помощью каких инструментов будем реализовывать проект. Определяем технологический стэк - языки програмирования, базы данных и фреймворки, которые будем использовать. После этого становится понятна цена и сроки реализации.

3.

Бумажная работа

Подписываем документы, получаем первые деньги и начинаем работу

4.

Макет

Разрабатываем набросок макета интерфейса, рисуем основные экраны и определяем логику работы приложения. это один из самых важных этапов разработки, так как именно тут закладывается костяк интерфейса и логика взаимодействия.

5.

Дизайн

Отрисовываем по макету визуально приятный интрфейс приложения. На этом этапе в дизайн-макете появляются цвета, изображения и прочий визуальный контент.

6.

Разработка backend

Суровые бэкэд разработчики при очках, бородах и наморщенных лбах начинают проектировать базы данных и писать код, который будет располагаться "под капотом" вашего приложения. Этот код будет отвечать за хранение даных и логику их обработки, поэтому очень важно как следует тестировать все компоненты и не забывать документировать там, где это необходимо.

7.

Интерфейс приложения

Не менее серьезные фронтэнд разработчики одновременно начинают превращать красивые картинки, созданные дизайнером в интерактивные экраны приложения. Иногда фронтэнд разработчики взаимодействуют с бэкэнд-разработчиками, в это время интеллектуальная энергия складывается и в офисе мигает освещение. От работы фронтэнд-программистов зависит, насколько плавно и красиво будет работать приложение.

8.

Запуск

Соединяем и тестируем все компоненты приложения, исправляем недочеты и ошибки и запускаем приложение в App Store и Google Play

9.

Бумажная работа

Подписываем документы, получаем деньги и завершаем работу

Заключение

Наша команда готова реализовать ваше приложение. Для того, чтобы сделать заказ позвоните нам, или заполните форму ниже.