Оформить заявку

Увеличьте узнаваемость вашего и бизнеса и лояльность клиентов, заказав разработку логотипа в WhiteBox
10000 ₽
10 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Логотип — лицо вашей компании. Первое мнение о вашем бизнесе клиенты получают, взглянув на логотип. Логотип должен быть приятен большей части вашей целевой аудитории на вид, легко ассоциироваться с вашим бизнесом и вызывать эмоции, такой логотип будет работать и вас запомнят. Так же он должен выглядеть уверенно и небезлико, иначе есть риск потеряться среди конкурентов. Мы знаем, как добиться такого эффекта.
Для создания успешного логотипа мы задаем правильные вопросы, чтобы понять ваших клиентов:
Добавим к этому соответствие основным качествам хорошего логотипа:
Именно поэтому логотипы от WhiteBox продуманы и выполняют заданные им цели.
Логотип, соответствующий всем принципам, невозможно сделать быстро и дешево. За кажущейся простотой логотипа скрываются многие часы исследовательской работы специалиста, а отрисовка логотипа – это лишь малая часть работы. Очень важно найти подходящую концепцию и правильно ее обыграть. В процессе работы черновые наброски многократно пересматриваются, отметаются и видоизменяются пока не будет создан правильный визуальносмысловой образ.
По окончанию разработки логотипа вы вышлем вам интерактивную презентацию, в которой будет содержаться:
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
10 ч
10000 ₽
Примерная цена и время выполнения
10 ч
10000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно