Оформить заявку

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Разработка логотипа

Увеличьте узнаваемость вашего и бизнеса и лояльность клиентов, заказав разработку логотипа в WhiteBox

10000 ₽

10 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Разработка логотипа

Увеличьте узнаваемость вашего и бизнеса и лояльность клиентов, заказав разработку логотипа в WhiteBox

10 ч

10000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Нет логотипа
  • Не устраивает существующий логотип

Подробное описание услуги

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Логотип — лицо вашей компании. Первое мнение о вашем бизнесе клиенты получают, взглянув на логотип. Логотип должен быть приятен большей части вашей целевой аудитории на вид, легко ассоциироваться с вашим бизнесом и вызывать эмоции, такой логотип будет работать и вас запомнят. Так же он должен выглядеть уверенно и небезлико, иначе есть риск потеряться среди конкурентов. Мы знаем, как добиться такого эффекта.

Для создания успешного логотипа мы задаем правильные вопросы, чтобы понять ваших клиентов:

  • Кто ваша целевая аудитория и чем живет?
  • Какие позитивные эмоции должен ощущать ваш клиент?
  • Какими ценностями можно описать ваш бизнес?
  • Каковы долгосрочные цели и области масштабирования?

Добавим к этому соответствие основным качествам хорошего логотипа:

  • Запоминаемость
  • Отсутствие ложных посылов
  • Универсальность
  • Правильные эмоции и ассоциации

Именно поэтому логотипы от WhiteBox продуманы и выполняют заданные им цели.

Логотип, соответствующий всем принципам, невозможно сделать быстро и дешево. За кажущейся простотой логотипа скрываются многие часы исследовательской работы специалиста, а отрисовка логотипа – это лишь малая часть работы. Очень важно найти подходящую концепцию и правильно ее обыграть. В процессе работы черновые наброски многократно пересматриваются, отметаются и видоизменяются пока не будет создан правильный визуальносмысловой образ.

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По окончанию разработки логотипа вы вышлем вам интерактивную презентацию, в которой будет содержаться:

  • Анализ логотипов ваших конкурентов
  • Вывод по конкурентному анализу
  • Два варианта на выбор в двух цветах + ЧБ
  • Представление вариантов на носителях
  • Текстовое описание каждого варианта

Оформление заявки на услугу

Разработка логотипа

Примерная цена и время выполнения

10 ч

10000 ₽

Проводимые работы

  • Смотрим и анализируем вашу нишу, целевую аудиторию и другую исходную информацию
  • Разрабатываем 2 варианта лого в 2-ух цветах + монохромная версия
  • Презентуем ваш новый логотип и вы выбираете один наиболее подходящий
  • Дорабатываем выбранный вами вариант
  • Отправляем вам логотип в цветном и монохромном виде в форматах SVG, PNG

От вас потребуется

  • Рассказать о вашей фирме
  • Сказать, какие цвета вы считаете подходящими, а какие нет
  • Назвать ваших главных конкурентов
  • Показать какие лого вам нравятся

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

10 ч

10000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно