Оформить заявку

Логотип — лицо вашей компании. Первое мнение о вашем бизнесе клиенты получают, взглянув на логотип. Логотип должен быть приятен большей части вашей целевой аудитории на вид, легко ассоциироваться с вашим бизнесом и вызывать эмоции, такой логотип будет работать и вас запомнят. Так же он должен выглядеть уверенно и небезлико, иначе есть риск потеряться среди конкурентов. Мы знаем, как добиться такого эффекта.

Для создания успешного логотипа мы задаем правильные вопросы, чтобы понять ваших клиентов:

Кто ваша целевая аудитория и чем живет?

Какие позитивные эмоции должен ощущать ваш клиент?

Какими ценностями можно описать ваш бизнес?

Каковы долгосрочные цели и области масштабирования?

Добавим к этому соответствие основным качествам хорошего логотипа:

Запоминаемость

Отсутствие ложных посылов

Универсальность

Правильные эмоции и ассоциации

Именно поэтому логотипы от WhiteBox продуманы и выполняют заданные им цели.

Логотип, соответствующий всем принципам, невозможно сделать быстро и дешево. За кажущейся простотой логотипа скрываются многие часы исследовательской работы специалиста, а отрисовка логотипа – это лишь малая часть работы. Очень важно найти подходящую концепцию и правильно ее обыграть. В процессе работы черновые наброски многократно пересматриваются, отметаются и видоизменяются пока не будет создан правильный визуальносмысловой образ.

По окончанию разработки логотипа вы вышлем вам интерактивную презентацию, в которой будет содержаться: