Оформить заявку

Если у вас сложные товары или услуги, которые имеют много параметров, то хорошим решением будет создание онлайн-калькулятора на сайте. Калькулятор может использоваться как для того, чтобы клиент прикинул, во сколько обойдется тот или иной товар или услуга, так и для того, чтобы вы собрали необходимую для заказа инофрмацию с клиента (все вводимые данные при обсчете могут отправляться вам). Не нужно опрашивать клиента по телефону, объясняя те или иные детали – всю необходимую информацию вместе с объяснениями можно разместить в калькуляторе. Таким образом, подобное решение экономит время вам и вашим клиентам.

Калькулятор может использоваться для расчета цены возведения «коробки» дома. Это позволяет уже на ранних этапах сориентировать клиента по цене и, одновременно, показать свой профессионализм.

Еще можно сделать калькулятор для оформления заказа печати на футболках. Такой калькулятор позволяет сформировать заказ, разместив изображение на макете футболки и отправить его менеджеру, который договорится с клиентом об оплате и выдаче готового изделия.

Резюмируя возможности, которые дает калькулятор, отметим следующие:

Визуализация заказа – клиент может зрительно увидеть именно тот вариант товара, который хочет купить

Предоставление информации клиенту о цене товара или услуги

Формирование сложного заказа и отправка его менеджеру, чтобы не уточнять множество деталей по почте или телефону

Мы можем интегрировать калькулятор в вашу систему заказа, либо просто встроить его в лендинг или многостраничный сайт. Заказать разработку вы сможете перемотав экран немного вниз и указав свой номер телефона.