Оформить заявку

Дайте клиентам больше информации о сложном товаре или услуге. Интерактивный расчет цены, интерактивная смена внешнего вида товара - факторы повышающие вероятность покупки именно у вас
8000-80000 ₽
16-160 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Если у вас сложные товары или услуги, которые имеют много параметров, то хорошим решением будет создание онлайн-калькулятора на сайте. Калькулятор может использоваться как для того, чтобы клиент прикинул, во сколько обойдется тот или иной товар или услуга, так и для того, чтобы вы собрали необходимую для заказа инофрмацию с клиента (все вводимые данные при обсчете могут отправляться вам). Не нужно опрашивать клиента по телефону, объясняя те или иные детали – всю необходимую информацию вместе с объяснениями можно разместить в калькуляторе. Таким образом, подобное решение экономит время вам и вашим клиентам.
Калькулятор может использоваться для расчета цены возведения «коробки» дома. Это позволяет уже на ранних этапах сориентировать клиента по цене и, одновременно, показать свой профессионализм.
Еще можно сделать калькулятор для оформления заказа печати на футболках. Такой калькулятор позволяет сформировать заказ, разместив изображение на макете футболки и отправить его менеджеру, который договорится с клиентом об оплате и выдаче готового изделия.
Резюмируя возможности, которые дает калькулятор, отметим следующие:
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
16-160 ч
8000-80000 ₽
Примерная цена и время выполнения
16-160 ч
8000-80000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно