Оформить заявку

Подробное описание услуги
Мы занимаемся разработкой интернет-магазинов на разных CMS. У нас есть неплохая экспертность в вопросе разработки,
но прежде мы хотим сказать, что разработка интернет-магазина с нуля вам точно не нужна в следующих ситуациях:
- Не знаете, пойдет ваш бизнес или нет
Для этого вполне достаточно запустить сайт на конструкторе или продавать
товары через доски объявлений или специализированные порталы
- Ваш бюджет менее 100 тысяч рублей
Хорошая квалификация разработчиков требует достойной оплаты, дизайнер, backend и frontend разработчики
не согласятся работать без денег ( . С меньшими бюджетами гораздо эффективнее будет использовать конструкторы,
а остаток суммы потратить на продвижение.
- Не понимаете, как будете развивать свой магазин
В этом случае рекомендуем прежде чем приступать к заказу и разработке составить
план продвижения и работы с сайтом на следующие полгода. Это сильно сэкономит время и деньги
А вот причины, которые говорят о том, что свой интернет-магазин вам не помешает:
- Бизнес вырос из конструкторов и досок объявлений
Вам нужна интеграция с CRM, оплата на сайте, рассылка клиентам по сценариям, весь этот функционал
сложно или невозможно реализовать на конструкторе
- У вас есть далеко идущие планы по продвижению сайта
Вы уже на старте знаете чего хотите от магазина, у вас большие запросы и требования к функционалу.
В такой ситуации мы рады будем предложить специальные решения, которые, например, могут выдержать
большое количество клиентов.
- Специфический функционал
Ваш интернет-магазин должен обеспечивать функционал, который в принципе не предусмотрен на конструкторах.
Разработка интернет-магазина, как и любого программного продукта требует наличия технического задания и
бизнес-целей, которые должен решить магазин. Цели должны присутствовать уже на первом этапе разработки,
команда WhiteBox должна понимать цель создания сайта на перспективу. Например – в течение года получить
200 заказов на покупку велосипедов, на общую сумму 6 миллионов рублей. Знание этих целей
позволит всей команде двигаться в правильном направлении, и видеть все возможные проблемы в перспективе.