Оформить заявку

Не знаете, пойдет ваш бизнес или нет

Для этого вполне достаточно запустить сайт на конструкторе или продавать товары через доски объявлений или специализированные порталы

Для этого вполне достаточно запустить сайт на конструкторе или продавать товары через доски объявлений или специализированные порталы Ваш бюджет менее 100 тысяч рублей

Хорошая квалификация разработчиков требует достойной оплаты, дизайнер, backend и frontend разработчики не согласятся работать без денег ( . С меньшими бюджетами гораздо эффективнее будет использовать конструкторы, а остаток суммы потратить на продвижение.

Хорошая квалификация разработчиков требует достойной оплаты, дизайнер, backend и frontend разработчики не согласятся работать без денег ( . С меньшими бюджетами гораздо эффективнее будет использовать конструкторы, а остаток суммы потратить на продвижение. Не понимаете, как будете развивать свой магазин

В этом случае рекомендуем прежде чем приступать к заказу и разработке составить план продвижения и работы с сайтом на следующие полгода. Это сильно сэкономит время и деньги

Бизнес вырос из конструкторов и досок объявлений

Вам нужна интеграция с CRM, оплата на сайте, рассылка клиентам по сценариям, весь этот функционал сложно или невозможно реализовать на конструкторе

Вам нужна интеграция с CRM, оплата на сайте, рассылка клиентам по сценариям, весь этот функционал сложно или невозможно реализовать на конструкторе У вас есть далеко идущие планы по продвижению сайта

Вы уже на старте знаете чего хотите от магазина, у вас большие запросы и требования к функционалу. В такой ситуации мы рады будем предложить специальные решения, которые, например, могут выдержать большое количество клиентов.

Вы уже на старте знаете чего хотите от магазина, у вас большие запросы и требования к функционалу. В такой ситуации мы рады будем предложить специальные решения, которые, например, могут выдержать большое количество клиентов. Специфический функционал

Ваш интернет-магазин должен обеспечивать функционал, который в принципе не предусмотрен на конструкторах.

Мы занимаемся разработкой интернет-магазинов на разных CMS. У нас есть неплохая экспертность в вопросе разработки, но прежде мы хотим сказать, что разработка интернет-магазина с нуля вам точно не нужна в следующих ситуациях:А вот причины, которые говорят о том, что свой интернет-магазин вам не помешает:

Разработка интернет-магазина, как и любого программного продукта требует наличия технического задания и бизнес-целей, которые должен решить магазин. Цели должны присутствовать уже на первом этапе разработки, команда WhiteBox должна понимать цель создания сайта на перспективу. Например – в течение года получить 200 заказов на покупку велосипедов, на общую сумму 6 миллионов рублей. Знание этих целей позволит всей команде двигаться в правильном направлении, и видеть все возможные проблемы в перспективе.