Оформить заявку

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Услуги

Разработка интернет-магазина

100000-300000 ₽

100-300 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Разработка интернет-магазина

100-300 ч

100000-300000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

    Подробное описание услуги

    Мы занимаемся разработкой интернет-магазинов на разных CMS. У нас есть неплохая экспертность в вопросе разработки, но прежде мы хотим сказать, что разработка интернет-магазина с нуля вам точно не нужна в следующих ситуациях:
    • Не знаете, пойдет ваш бизнес или нет
      Для этого вполне достаточно запустить сайт на конструкторе или продавать товары через доски объявлений или специализированные порталы
    • Ваш бюджет менее 100 тысяч рублей
      Хорошая квалификация разработчиков требует достойной оплаты, дизайнер, backend и frontend разработчики не согласятся работать без денег ( . С меньшими бюджетами гораздо эффективнее будет использовать конструкторы, а остаток суммы потратить на продвижение.
    • Не понимаете, как будете развивать свой магазин
      В этом случае рекомендуем прежде чем приступать к заказу и разработке составить план продвижения и работы с сайтом на следующие полгода. Это сильно сэкономит время и деньги
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    А вот причины, которые говорят о том, что свой интернет-магазин вам не помешает:

    • Бизнес вырос из конструкторов и досок объявлений
      Вам нужна интеграция с CRM, оплата на сайте, рассылка клиентам по сценариям, весь этот функционал сложно или невозможно реализовать на конструкторе
    • У вас есть далеко идущие планы по продвижению сайта
      Вы уже на старте знаете чего хотите от магазина, у вас большие запросы и требования к функционалу. В такой ситуации мы рады будем предложить специальные решения, которые, например, могут выдержать большое количество клиентов.
    • Специфический функционал
      Ваш интернет-магазин должен обеспечивать функционал, который в принципе не предусмотрен на конструкторах.

    Разработка интернет-магазина, как и любого программного продукта требует наличия технического задания и бизнес-целей, которые должен решить магазин. Цели должны присутствовать уже на первом этапе разработки, команда WhiteBox должна понимать цель создания сайта на перспективу. Например – в течение года получить 200 заказов на покупку велосипедов, на общую сумму 6 миллионов рублей. Знание этих целей позволит всей команде двигаться в правильном направлении, и видеть все возможные проблемы в перспективе.

    Оформление заявки на услугу

    Разработка интернет-магазина

    Примерная цена и время выполнения

    100-300 ч

    100000-300000 ₽

    Проводимые работы

    • Создание макета и дизайна сайта
    • Реализация функционала магазина на выбранной CMS
    • Верстка страниц
    • Настройка интеграций (оплата, crm и т.п.)
    • Выгрузка сайта на ваш хостинг, настройка и тестирование

    От вас потребуется

    • Бриф или техническое задание
    • Ваше время для уточнения и согласования деталей
    • Сервер или хостинг
    • Домен, ssl сертификат

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    Примерная цена и время выполнения

    100-300 ч

    100000-300000 ₽

    Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно