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Услуги

Проверка кроссбраузерности сайта

Проверка кроссбраузерности сайта

8000-16000 ₽

8-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Проверка кроссбраузерности сайта

Проверка кроссбраузерности сайта

8-16 ч

8000-16000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Нет возможности проверить работу сайта на всех браузерах
  • Риск перед запуском рекламной кампании
  • Вы знаете что есть проблемы на некоторых браузерах, а значит и на других могут быть

Подробное описание услуги

Хорошая кроссбраузерность сайта, означает, что сайт будет выглядеть так, как задумано во всех современных браузерах последних версий. Кроссбразерность вашего ресурса должна быть на достаточном уровне, иначе существенная часть посетителей не сможет адекватно его воспринимать, что приведет к ухудшению показателей конверсии и поведенческих факторов.

Ниже представлен пример, во что может превратиться сайт, если он плохо оптимизирован для какого либо бразуера:

Неоптимизированный сайт

Такая картина вызовет у посетителя сайта чуство недоудмения и желания скорей покинуть такой сайт. Может отобразиться и пустая страница на которой ничего нельзя будет сделать. Если вы планируете продвижение сайта нужно обязательно провести тестирование на кроссбраузерность, иначе вы рискуете просто потерять часть рекламного бюджета.

Оформление заявки на услугу

Проверка кроссбраузерности сайта

Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

8000-16000 ₽

Проводимые работы

  • Проведение тестов на самых распространненных версиях браузера

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль

Важно знать

  • Тестируем в браузерах: Firefox, Edge, Safari, Opera, Chrome
  • Тестируем на самых распространенных версиях браузера

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

8000-16000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению