Оформить заявку

Хорошая кроссбраузерность сайта, означает, что сайт будет выглядеть так, как задумано во всех современных браузерах последних версий. Кроссбразерность вашего ресурса должна быть на достаточном уровне, иначе существенная часть посетителей не сможет адекватно его воспринимать, что приведет к ухудшению показателей конверсии и поведенческих факторов.

Ниже представлен пример, во что может превратиться сайт, если он плохо оптимизирован для какого либо бразуера:

Такая картина вызовет у посетителя сайта чуство недоудмения и желания скорей покинуть такой сайт. Может отобразиться и пустая страница на которой ничего нельзя будет сделать. Если вы планируете продвижение сайта нужно обязательно провести тестирование на кроссбраузерность, иначе вы рискуете просто потерять часть рекламного бюджета.