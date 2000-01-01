Оформить заявку

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Услуги

Установка виджета расчета доставки

Расчитывайте стоимость доставки на адрес прямо на сайте

2000-4000 ₽

4-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Установка виджета расчета доставки

Расчитывайте стоимость доставки на адрес прямо на сайте

4-8 ч

2000-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Клиенту непонятно, сколько будет стоить доставка

Подробное описание услуги

Для того, чтобы клиент мог заказать товар вместе с доставкой в вашем интернет-магазине, необходимо провести интеграцию сайта со службой доставки. В данном случае идет речь о интеграции со службой СДЭК. Такая интеграция позволит вам при оформлении заказа видеть реальную цену доставки и автоматически отправлять информацию о заказе в компанию СДЭК. Сумма заказа для клиента при этом будет увеличиваться на стоимость доставки, рассчитываться за саму доставку со СДЭК будете вы.

При настройке интеграции полезной опцией является установка на сайт виджета доставки, который покажет на карте точки выдачи товара.

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Правильная интеграция интернет-магазина со службой доставки это непростой процесс, который должны проводить профессионалы, поэтому рекомендуем вам обратиться в Witebox. Мы не дадим вам наступить на грабли и проведем процесс максимально быстро и безопасно.

Оформление заявки на услугу

Установка виджета расчета доставки

Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

2000-4000 ₽

Проводимые работы

  • Интеграция виджета расчета доставки на сайт

От вас потребуется

  • SSH/FTP доступ к сайту
  • Для точного расчета доставки может понадобиться информация о размерах и весе каждого товара
  • Доступ к личному кабинету СДЭК

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Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

2000-4000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно