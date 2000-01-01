Оформить заявку

Для того, чтобы клиент мог заказать товар вместе с доставкой в вашем интернет-магазине, необходимо провести интеграцию сайта со службой доставки. В данном случае идет речь о интеграции со службой СДЭК. Такая интеграция позволит вам при оформлении заказа видеть реальную цену доставки и автоматически отправлять информацию о заказе в компанию СДЭК. Сумма заказа для клиента при этом будет увеличиваться на стоимость доставки, рассчитываться за саму доставку со СДЭК будете вы.

При настройке интеграции полезной опцией является установка на сайт виджета доставки, который покажет на карте точки выдачи товара.

Правильная интеграция интернет-магазина со службой доставки это непростой процесс, который должны проводить профессионалы, поэтому рекомендуем вам обратиться в Witebox. Мы не дадим вам наступить на грабли и проведем процесс максимально быстро и безопасно.