Оформить заявку

Если вы продаете товары или услуги через сайт – отличным решением будет дать вашим клиентам возможность оплаты прямо на сайте. Для того, чтобы это сделать - вам нужно заключить договор эквайринга с банком или другим платежным оператором. В данном случае речь идет о работе с «Сбербанком».

Для соответствия 54-ФЗ необходимо подключить онлайн-кассу и настроить фискализацию подключившись к ОФД. После этого нужно будет подключить оплату на сайте, выполнив подключение API, после подключения и создания всех необходимых страниц (интернет-магазин, принимающий оплату картами обязательно должен иметь, например, страницу «Условия возврата товаров») вы будете иметь возможность отслеживать оплаты как в своей системе управления сайтом, так и в личном кабинете Сбербанка. После выполнения всех этих операций – деньги, которые оплачивают клиенты в интернет-магазине будут поступать на ваш расчетный счет. При этом, электронные чеки будут уходить клиентам, информация о платежах в ОФД, который, в свою очередь, передает ее в налоговую службу. Таким образом вся процедура будет полностью соответствовать 54-ФЗ.

Как дополнительную опцию «Сбербанк» предлагает принимать оплату из соцсетей.