Оформить заявку

Если вы продаете товары или услуги через сайт – отличным решением будет дать вашим клиентам возможность оплаты прямо на сайте. Для того, чтобы это сделать - вам нужно заключить договор интернет-эквайринга с банком или другим платежным оператором. В данном случае речь идет о работе с «Альфа-Банком».

Для соответствия 54-ФЗ необходимо подключить онлайн-кассу и настроить фискализацию подключившись к ОФД. После этого нужно будет подключить оплату на сайте, выполнив подключение API, после подключения и создания всех необходимых страниц (см. ниже) вы будете иметь возможность отслеживать оплаты как в своей системе управления сайтом, так и в личном кабинете «Альфа-Банка».

Список обязательной информации

Информация о способах оплаты, а также правила оплаты по банковским картам

Информация об условиях отмены/возврата товара

Информация о доставке товара/услуги

Информация о конфиденциальности платежей

Логотипы банка и платежных систем (Visa/MasterCard/МИР)

Полная информация об организации: адрес, номер телефона, реквизиты юридического лица

Подробное описание товаров и услуг (в обязательном порядке требуются: цена, характеристики товара/услуги, комплектация и гарантийные условия)

После выполнения всех этих операций – деньги, которые оплачивают клиенты в интернет-магазине будут поступать на ваш расчетный счет. При этом, электронные чеки будут уходить клиентам, информация о платежах в ОФД, который, в свою очередь, передает ее в налоговую службу. Таким образом вся процедура будет полностью соответствовать 54-ФЗ.

«Альфа-Банк» предлагает готовые платежные модули для большинства CMS.