Оформить заявку

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Услуги

Подключение оплаты на сайте

Принимайте оплату от клиентов с сайта на свой расчетный счет

4000-8000 ₽

8-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Подключение оплаты на сайте

Выберите вариант

Принимайте оплату от клиентов с сайта на свой расчетный счет

8-16 ч

4000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Отправка оплаты "на карту" является довольно сомнительной операцией с точки зрения налогового органа
  • Многим клиентам удобнее оплатить сразу на сайте
  • Оплата наличными или "на карту" может вызывать недоверие
  • Нет настроенного автоматического учета приема оплат

Подробное описание услуги

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Если вы продаете товары или услуги через сайт – отличным решением будет дать вашим клиентам возможность оплаты прямо на сайте. Для того, чтобы это сделать - вам нужно заключить договор интернет-эквайринга с банком или другим платежным оператором. В данном случае речь идет о работе с «Альфа-Банком».

Для соответствия 54-ФЗ необходимо подключить онлайн-кассу и настроить фискализацию подключившись к ОФД. После этого нужно будет подключить оплату на сайте, выполнив подключение API, после подключения и создания всех необходимых страниц (см. ниже) вы будете иметь возможность отслеживать оплаты как в своей системе управления сайтом, так и в личном кабинете «Альфа-Банка».

Список обязательной информации

  • Информация о способах оплаты, а также правила оплаты по банковским картам
  • Информация об условиях отмены/возврата товара
  • Информация о доставке товара/услуги
  • Информация о конфиденциальности платежей
  • Логотипы банка и платежных систем (Visa/MasterCard/МИР)
  • Полная информация об организации: адрес, номер телефона, реквизиты юридического лица
  • Подробное описание товаров и услуг (в обязательном порядке требуются: цена, характеристики товара/услуги, комплектация и гарантийные условия)
После выполнения всех этих операций – деньги, которые оплачивают клиенты в интернет-магазине будут поступать на ваш расчетный счет. При этом, электронные чеки будут уходить клиентам, информация о платежах в ОФД, который, в свою очередь, передает ее в налоговую службу. Таким образом вся процедура будет полностью соответствовать 54-ФЗ.

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«Альфа-Банк» предлагает готовые платежные модули для большинства CMS.

Оформление заявки на услугу

Подключение оплаты на сайте

Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

4000-8000 ₽

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту
  • Возможность запросить от вашего имени данные у банка для подключения магазина
  • Обязательная информация для размещения на ресурсе с возможностью оплаты

Важно знать

  • В некоторых случаях возможны большие задержки при работе с банком в процессе подключения интернет-магазина

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Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

4000-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно