Оформить заявку

Принимайте оплату от клиентов с сайта на свой расчетный счет
4000-8000 ₽
8-16 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Если вы продаете товары или услуги через сайт – отличным решением будет дать вашим клиентам возможность оплаты прямо на сайте. Для того, чтобы это сделать - вам нужно заключить договор интернет-эквайринга с банком или другим платежным оператором. В данном случае речь идет о работе с «Альфа-Банком».
Для соответствия 54-ФЗ необходимо подключить онлайн-кассу и настроить фискализацию подключившись к ОФД. После этого нужно будет подключить оплату на сайте, выполнив подключение API, после подключения и создания всех необходимых страниц (см. ниже) вы будете иметь возможность отслеживать оплаты как в своей системе управления сайтом, так и в личном кабинете «Альфа-Банка».
«Альфа-Банк» предлагает готовые платежные модули для большинства CMS.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
8-16 ч
4000-8000 ₽
Примерная цена и время выполнения
8-16 ч
4000-8000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно