Оформить заявку

Эта небольшая доработка сразу даст вам много полезной информации. Установка приложения JivoSite на телефон и виджета на сайт даст возможность наблюдать в реальном времени посетителей на сайте, отвечать на их запросы и даже начать текстовый чат с любым посетителем самостоятельно. Виджет можно настроить на автоматическое приглашение посетителей сайта к диалогу, но тут главное не переборщить :)

При помощи текстового чата вы сможете получать обратную связь от пользователей напрямую. Можно просто спросить, насколько удобно оформлять заказ или какие проблемы возникли при поиске товара – среднее арифметическое ответов даст вам адекватную информацию. Так же, через чат можно осуществлять продажи, например заключив договор интернет-эквайринга без интеграции с интернет-магазином вы сможете отправлять ссылки на оплату вручную в чат и получать оплату даже без наличия функционала интернет-магазина на сайте. Конечно, это актуально для небольшого количества заказов.

WhiteBox установит виджет на ваш сайт и проведет базовую настройку JivoSite аккаунта в соответствии с вашими пожеланиями. Сделать заказ можно в форме ниже.