Оформить заявку

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8 (499) 322-39-08

Услуги

Установка онлайн чата на сайт

Держите руку на пульсе — будьте рядом с клиентом и реагируйте на запросы мгновенно

500-1000 ₽

1-2 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Установка онлайн чата на сайт

Держите руку на пульсе — будьте рядом с клиентом и реагируйте на запросы мгновенно

1-2 ч

500-1000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Мало обратной связи от клиентов
  • Непонятно почему не покупают

Подробное описание услуги

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Эта небольшая доработка сразу даст вам много полезной информации. Установка приложения JivoSite на телефон и виджета на сайт даст возможность наблюдать в реальном времени посетителей на сайте, отвечать на их запросы и даже начать текстовый чат с любым посетителем самостоятельно. Виджет можно настроить на автоматическое приглашение посетителей сайта к диалогу, но тут главное не переборщить :)

При помощи текстового чата вы сможете получать обратную связь от пользователей напрямую. Можно просто спросить, насколько удобно оформлять заказ или какие проблемы возникли при поиске товара – среднее арифметическое ответов даст вам адекватную информацию. Так же, через чат можно осуществлять продажи, например заключив договор интернет-эквайринга без интеграции с интернет-магазином вы сможете отправлять ссылки на оплату вручную в чат и получать оплату даже без наличия функционала интернет-магазина на сайте. Конечно, это актуально для небольшого количества заказов.

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WhiteBox установит виджет на ваш сайт и проведет базовую настройку JivoSite аккаунта в соответствии с вашими пожеланиями. Сделать заказ можно в форме ниже.

Оформление заявки на услугу

Установка онлайн чата на сайт

Примерная цена и время выполнения

1-2 ч

500-1000 ₽

Проводимые работы

  • Установка кода виджета на сайт
  • Первоначальная настройка виджета и аккаунта

От вас потребуется

  • Почта, на которую регистрировать аккаунт JivoSite

Важно знать

  • Некоторый функционал JivoSite - платный

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

1-2 ч

500-1000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно