Оформить заявку

Добавьте вирусности своим товарам и услугам
500-1000 ₽
1-2 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Обсуждение товаров и статей на сайте при помощи виджета ВКонтакте позволит привлечь на сайт новую аудиторию – тех пользователей, которые увидят комментарий в своей ленте. С одной стороны кажется довольно рискованным давать возможность комментировать свойства товара и вашей работы, но тут есть несколько важных моментов:
Механика распространения информации следующая – кто-то комментирует ваш товар или услугу в виджете, комментарий транслируется на страницу пользователя и попадает в новости его друзей. Так как комментарий содержит ссылку на страницу сайта, вы запросто сможете получить дополнительный трафик, особенно если комментарий носит позитивный характер :)
Чтобы заказать установку виджета на свой сайт – воспользуйтесь формой ниже.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
1-2 ч
500-1000 ₽
Примерная цена и время выполнения
1-2 ч
500-1000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно