Оформить заявку

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8 (499) 322-39-08

Услуги

Подключение формы комментирования на сайт

Добавьте вирусности своим товарам и услугам

500-1000 ₽

1-2 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Подключение формы комментирования на сайт

Выберите вариант

Добавьте вирусности своим товарам и услугам

1-2 ч

500-1000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Нет охвата ваших товаров и услуг в соцсети
  • Нужно увеличить активность пользователей на сайте

Подробное описание услуги

Обсуждение товаров и статей на сайте при помощи виджета ВКонтакте позволит привлечь на сайт новую аудиторию – тех пользователей, которые увидят комментарий в своей ленте. С одной стороны кажется довольно рискованным давать возможность комментировать свойства товара и вашей работы, но тут есть несколько важных моментов:

  • Пользователь оставляет комментарии от своего реального имени (аккаунт ВК), поэтому писать явный неадекват не будут
  • Вы, будучи владельцем виджета комментариев, можете удалять отзывы
  • Если отзыв показывает вас не с лучшей стороны, но вам нечего возразить – может быть лучше признать ошибку, извиниться и улучшить каечство сервиса?

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Механика распространения информации следующая – кто-то комментирует ваш товар или услугу в виджете, комментарий транслируется на страницу пользователя и попадает в новости его друзей. Так как комментарий содержит ссылку на страницу сайта, вы запросто сможете получить дополнительный трафик, особенно если комментарий носит позитивный характер :)

Чтобы заказать установку виджета на свой сайт – воспользуйтесь формой ниже.

Оформление заявки на услугу

Подключение формы комментирования на сайт

Примерная цена и время выполнения

1-2 ч

500-1000 ₽

Проводимые работы

  • Интеграция виджета с комментариями на сайт

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)

Важно знать

  • До 3 разных страниц

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Примерная цена и время выполнения

1-2 ч

500-1000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно