Оформить заявку

Обсуждение товаров и статей на сайте при помощи виджета Facebook позволит привлечь на сайт новую аудиторию – тех пользователей, которые увидят комментарий в своей ленте. С одной стороны кажется довольно рискованным давать возможность комментировать свойства товара и вашей работы, но тут есть несколько важных моментов:

Пользователь оставляет комментарии от своего реального имени (аккаунт FB), поэтому писать явный неадекват не будут

Вы, будучи владельцем виджета комментариев, можете удалять отзывы

Если отзыв показывает вас не с лучшей стороны, но вам нечего возразить – может быть лучше признать ошибку, извиниться и улучшить каечство сервиса?

Механика распространения информации следующая – кто-то комментирует ваш товар или услугу в виджете, комментарий транслируется на страницу пользователя и попадает в новости его друзей. Так как комментарий содержит ссылку на страницу сайта, вы запросто сможете получить дополнительный трафик, особенно если комментарий носит позитивный характер :)

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