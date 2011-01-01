Оформить заявку

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Услуги

Подключение домена к почте

Пользуйтесь удобными почтовыми интерфейсами

1500-2500 ₽

3-5 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Подключение домена к почте

Выберите вариант

Пользуйтесь удобными почтовыми интерфейсами

3-5 ч

1500-2500 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • В случае сбоя сервера ваши письма не будут утеряны
  • Простой и понятный всем интерфейс почтового клиента

Подробное описание услуги

Если ваш почтовый ящик имеет вид имя_ящика@имя_вашего_сайта, и вы заходите в свою почту по ссылке на хостинг или сервер - вам нужно срочно поменять ситуацию и подключить почту к уже имеющемуся облачному сервису - например google.com.

  • Во-первых, хранить письма на сервере небезопасно - при взломе все ваши письма могут уйти не в те руки.
  • Во-вторых, если сервер выйдет из строя, а у вас не настроена система резервного копирования - вся переписка будет утеряна
  • В-третьих, пользоваться стандартным почтовым интерфейсом Yandex как правило значительно проще и удобнее, чем интерфейсами системы, установленной на сервере
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Если же у вас есть сайт, но вы по-прежнему пользуетесь почтовым ящиком вида oleg82_superoleg_2011@google.com, то подумайте, как относятся ваши потенциальные клиенты или деловые партнеры к подобным названиям почтового ящика. Гораздо правильнее создать ящик на домене своего сайта и подключить его к облачному сервису google.

WhiteBox возмет на себя все хлопоты по настройке домена и почтового ящика, заказать подключение вы можете заполнив форму, расположенную ниже.

Оформление заявки на услугу

Подключение домена к почте

Примерная цена и время выполнения

3-5 ч

1500-2500 ₽

Проводимые работы

  • Настройка DNS записей
  • Заведение почтовых ящиков
  • Проверка работоспособности

От вас потребуется

  • Доступ с управлению вашим доменом
  • Доступ к аккаунту mail,yandex,gmail к которому должен быть привязан ваш домен

Важно знать

  • Письма могут быть не перенесены из Вашего текущего клиента

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Примерная цена и время выполнения

3-5 ч

1500-2500 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно