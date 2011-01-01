Оформить заявку

Если ваш почтовый ящик имеет вид имя_ящика@имя_вашего_сайта, и вы заходите в свою почту по ссылке на хостинг или сервер - вам нужно срочно поменять ситуацию и подключить почту к уже имеющемуся облачному сервису - например google.com.

Во-первых, хранить письма на сервере небезопасно - при взломе все ваши письма могут уйти не в те руки.

Во-вторых, если сервер выйдет из строя, а у вас не настроена система резервного копирования - вся переписка будет утеряна

В-третьих, пользоваться стандартным почтовым интерфейсом Yandex как правило значительно проще и удобнее, чем интерфейсами системы, установленной на сервере

Если же у вас есть сайт, но вы по-прежнему пользуетесь почтовым ящиком вида oleg82_superoleg_2011@google.com, то подумайте, как относятся ваши потенциальные клиенты или деловые партнеры к подобным названиям почтового ящика. Гораздо правильнее создать ящик на домене своего сайта и подключить его к облачному сервису google.

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