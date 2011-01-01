Оформить заявку

Пользуйтесь удобными почтовыми интерфейсами
1500-2500 ₽
3-5 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Если ваш почтовый ящик имеет вид имя_ящика@имя_вашего_сайта, и вы заходите в свою почту по ссылке на хостинг или сервер - вам нужно срочно поменять ситуацию и подключить почту к уже имеющемуся облачному сервису - например google.com.
Если же у вас есть сайт, но вы по-прежнему пользуетесь почтовым ящиком вида oleg82_superoleg_2011@google.com, то подумайте, как относятся ваши потенциальные клиенты или деловые партнеры к подобным названиям почтового ящика. Гораздо правильнее создать ящик на домене своего сайта и подключить его к облачному сервису google.
WhiteBox возмет на себя все хлопоты по настройке домена и почтового ящика, заказать подключение вы можете заполнив форму, расположенную ниже.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
3-5 ч
1500-2500 ₽
Примерная цена и время выполнения
3-5 ч
1500-2500 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно