Оформить заявку

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Услуги

Перенос сайта на другой хостинг

Перенесем ваш сайт с одного хостинга на другой. Не забудем про файлы, код и базы данных

2500-8000 ₽

5-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Перенос сайта на другой хостинг

Перенесем ваш сайт с одного хостинга на другой. Не забудем про файлы, код и базы данных

5-16 ч

2500-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Нужно оперативно перенести сайт с одного хостинга на другой ничего не потеряв по дороге

Подробное описание услуги

Если в один прекрасный день у вас возникла необходимость переноса сайта с одного хостинга на другой – WhiteBox с легкостью решит эту задачу. Весь процесс перехода мы разбиваем на несколько этапов. Мы перенесем файлы и базы данных, аккуратно переключим домен на новый хостинг с минимальным простоем времени и ничего не потеряем по пути. Последний этап – отключение старого хостинга выполняется через неделю после завершения переноса, чтобы успеть убедиться и перепроверить, что все перенесено корректно.

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Есть два способа переноса больших работающих сайтов.

Первый способ это блокировка записи данных на старом хостинге в период проведения переноса на новый (процесс переключения домена немгновенный, поэтому возможна ситуация, когда в разных географических точках будут открываться разные варианты сайта). Такой способ избавляет от ситуации, когда часть новых заказов окажется на старом хостинге, а часть на новом и решает проблему с дублированием номеров заказов.

Второй способ – это перенос данных без остановки приема заказов на старом сайте. Этот способ требует значительно больше работы и аккуратности, но зато вы не потеряете ни одного заказа в процессе.

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Каким бы сложным или важным ни был сайт – WhiteBox разберется, как правильно его переместить. Сделать заказ на переноc вы можете указав свой номер телефона в форме ниже.

Оформление заявки на услугу

Перенос сайта на другой хостинг

Примерная цена и время выполнения

5-16 ч

2500-8000 ₽

Проводимые работы

  • Копирование файлов с хостинга на хостинг
  • Перенос базы данных
  • Переключение домена на новый хостинг
  • Проверка работоспособности сайта

От вас потребуется

  • SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)

Важно знать

  • Не более 10GB
  • Размер базы данных не более 1GB
  • Результат работы можно будет увидеть через 24-48 часов после оказания услуги, т.к. необходимо время на обновление DNS записей у локальных провайдеров

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Примерная цена и время выполнения

5-16 ч

2500-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно