Оформить заявку

Если в один прекрасный день у вас возникла необходимость переноса сайта с одного хостинга на другой – WhiteBox с легкостью решит эту задачу. Весь процесс перехода мы разбиваем на несколько этапов. Мы перенесем файлы и базы данных, аккуратно переключим домен на новый хостинг с минимальным простоем времени и ничего не потеряем по пути. Последний этап – отключение старого хостинга выполняется через неделю после завершения переноса, чтобы успеть убедиться и перепроверить, что все перенесено корректно.

Есть два способа переноса больших работающих сайтов.

Первый способ это блокировка записи данных на старом хостинге в период проведения переноса на новый (процесс переключения домена немгновенный, поэтому возможна ситуация, когда в разных географических точках будут открываться разные варианты сайта). Такой способ избавляет от ситуации, когда часть новых заказов окажется на старом хостинге, а часть на новом и решает проблему с дублированием номеров заказов.

Второй способ – это перенос данных без остановки приема заказов на старом сайте. Этот способ требует значительно больше работы и аккуратности, но зато вы не потеряете ни одного заказа в процессе.

Каким бы сложным или важным ни был сайт – WhiteBox разберется, как правильно его переместить. Сделать заказ на переноc вы можете указав свой номер телефона в форме ниже.