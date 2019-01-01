Оформить заявку

Для разработчиков — система контроля версий кода это такой же необходимый и понятный инструмент, как гаечный ключ для автомеханика. Однако, даже в 2019 году очень часто получается так, что сайт есть, но единственное место, где можно посмотреть его код — это хостинг. Чем такая ситуация может грозить вам, как владельцу этого сайта?

Опасность №1: Вероятность полной потери всего кода сайта при крахе хостинга

Опасность №2: Вы не сможете подключить больше одного человека к работе над сайтом. Почти наверняка при одновременной работе возникнут конфликты и ваш сайт сломается

Опасность №3: Если разработчик сломает сайт — откатить назад изменения может быть невозможно

Опасность №4: Вам будет сложно привлечь опытных разработчиков для аудита или работы над кодом

Все эти сложности решаются при помощи системы контроля версий, где каждое изменение кода фиксируется. При этом, лучшим вариантом является настройка автоматической загрузки изменений кода на хостинг так, чтобы разработчик ничего не правил напрямую на хостинге. В дальнейшем, при росте проекта эти шаги помогут вам в масштабировании системы и процесса разработки.

WhiteBox сделает всю черную работу по переносу данных в систему контроля версий и даст краткую инструкцию для дальнешей работы.