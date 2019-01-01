Оформить заявку

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Услуги

Перенос кода сайта в систему контроля версий

Храните код правильно и тогда разработка сайта не превратится в ад

1500-4000 ₽

3-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Перенос кода сайта в систему контроля версий

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Храните код правильно и тогда разработка сайта не превратится в ад

3-8 ч

1500-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Несистемная разработка, отсутствие контроля над кодом проекта
  • Потеря исходного кода при крахе сервера
  • Невозможность откатить некачественные доработки назад
  • Невозможность нормальной работы над проектом нескольких программистов

Подробное описание услуги

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Для разработчиков — система контроля версий кода это такой же необходимый и понятный инструмент, как гаечный ключ для автомеханика. Однако, даже в 2019 году очень часто получается так, что сайт есть, но единственное место, где можно посмотреть его код — это хостинг. Чем такая ситуация может грозить вам, как владельцу этого сайта?

  • Опасность №1: Вероятность полной потери всего кода сайта при крахе хостинга
  • Опасность №2: Вы не сможете подключить больше одного человека к работе над сайтом. Почти наверняка при одновременной работе возникнут конфликты и ваш сайт сломается
  • Опасность №3: Если разработчик сломает сайт — откатить назад изменения может быть невозможно
  • Опасность №4: Вам будет сложно привлечь опытных разработчиков для аудита или работы над кодом

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Все эти сложности решаются при помощи системы контроля версий, где каждое изменение кода фиксируется. При этом, лучшим вариантом является настройка автоматической загрузки изменений кода на хостинг так, чтобы разработчик ничего не правил напрямую на хостинге. В дальнейшем, при росте проекта эти шаги помогут вам в масштабировании системы и процесса разработки.

WhiteBox сделает всю черную работу по переносу данных в систему контроля версий и даст краткую инструкцию для дальнешей работы.

Оформление заявки на услугу

Перенос кода сайта в систему контроля версий

Примерная цена и время выполнения

3-8 ч

1500-4000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ файловой системы, отделение кода от данных
  • Создание репозитория на аккаунте заказчика, загрузка туда кода

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • Доступ к GitHub/BitBucket клиента, или доступ к почте, на которую зарегистрировать github/bitbucket аккаунт

Важно знать

  • Размер кода не более 100 мб

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Примерная цена и время выполнения

3-8 ч

1500-4000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно