Оформить заявку

История с заявкой, оставленной на сайте, по которой никто не отзвонился клиенту, стара как мир. Представьте, вы привлекаете лидов при помощи контекстной рекламы и знаете, что стоимость одной заявки – 300 рублей. Казалось бы потерять пару завявок не так уж и страшно, но на длинной дистанции такая потеря лидов выйдет в более внушительную сумму, которую можно было потратить на ту же контекстную рекламу. Среди потерянных лидов есть те, кто очень хочет стать вашими клиентами. Они прямо завяляют «Срочно! Плачу двойную цену, если отправите товар сегодня», но их заявка попала в папку «Спам», ее никто не проверил, потенциальная двойная прибыль утеряна. И чем более маржинален товар или услуга, тем больше прибыли таким образом попусту теряется.

Чтобы такое не происходило, нужно исключить вероятность «недоставки» заявки и включить ее в процесс обработки сразу после того, как клиент ее отправит.

Для этого WhiteBox готов подключить ваш сайт к 1C. Вы cможете определить этапы обработки заказа и информацию, которую нужно собирать с клиента. Новые лиды с необходимой информацией будут попадать сразу в нужный столбец CRM таблицы. Любой менеджер (или вы сами) сможет сразу начать обработку заявки, внести уточнения или сменить статус заказа.

Правильно настроив прием заявок единожды, вы избавите себя от лишней головной боли при работе с клиентами и сотрудниками в дальнейшем.