Оформить заявку

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Услуги

Настройка VPS, VDS, Dedicated server для вашего сайта

1500-4000 ₽

3-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Настройка VPS, VDS, Dedicated server для вашего сайта

3-8 ч

1500-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • У вас или у ваших разработчиков нет времени на подготовку нового сервера
  • Вы хотите все сделать быстро

Подробное описание услуги

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Первоначальная настройка сервера для проекта — операция, похожая на стротельство фундамента для дома. Видеть вы его не будете, но все ваше благосостояние будет покоиться на нем. Неправильная настройка программного обеспечения, выбор неподходящих версий или халатное отношение к безопасности может в дальнейшем вызвать очень неприятные эффекты в виде неожиданного падения сайта в момент пиковых нагрузок или заражения сайта вирусами и вследствии этого падения его в рейтингах поисковых систем.

WhiteBox настроит VPS под ваши нужды, установит базовую защиту сервера и даст первоначальную консультацию. Так же, при вашем желании мы можем провести установку вашего программного продукта на сервер или даже настроить процесс автоматической выгрузки кода из репозитория.

Оформление заявки на услугу

Настройка VPS, VDS, Dedicated server для вашего сайта

Примерная цена и время выполнения

3-8 ч

1500-4000 ₽

Проводимые работы

  • Установка необходимого для проекта программного обеспечения

От вас потребуется

  • SSH доступ к VPS
  • Спецификации проекта, который будет работать на сервере

Важно знать

  • Установка не более 10 программных продуктов

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Примерная цена и время выполнения

3-8 ч

1500-4000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно