Оформить заявку

1500-4000 ₽
3-8 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Первоначальная настройка сервера для проекта — операция, похожая на стротельство фундамента для дома. Видеть вы его не будете, но все ваше благосостояние будет покоиться на нем. Неправильная настройка программного обеспечения, выбор неподходящих версий или халатное отношение к безопасности может в дальнейшем вызвать очень неприятные эффекты в виде неожиданного падения сайта в момент пиковых нагрузок или заражения сайта вирусами и вследствии этого падения его в рейтингах поисковых систем.
WhiteBox настроит VPS под ваши нужды, установит базовую защиту сервера и даст первоначальную консультацию. Так же, при вашем желании мы можем провести установку вашего программного продукта на сервер или даже настроить процесс автоматической выгрузки кода из репозитория.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
3-8 ч
1500-4000 ₽
Примерная цена и время выполнения
3-8 ч
1500-4000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно