Оформить заявку

Первоначальная настройка сервера для проекта — операция, похожая на стротельство фундамента для дома. Видеть вы его не будете, но все ваше благосостояние будет покоиться на нем. Неправильная настройка программного обеспечения, выбор неподходящих версий или халатное отношение к безопасности может в дальнейшем вызвать очень неприятные эффекты в виде неожиданного падения сайта в момент пиковых нагрузок или заражения сайта вирусами и вследствии этого падения его в рейтингах поисковых систем.

WhiteBox настроит VPS под ваши нужды, установит базовую защиту сервера и даст первоначальную консультацию. Так же, при вашем желании мы можем провести установку вашего программного продукта на сервер или даже настроить процесс автоматической выгрузки кода из репозитория.