Оформить заявку

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Услуги

Настройка автоматического резервного копирования сайта

2000-8000 ₽

4-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Настройка автоматического резервного копирования сайта

4-16 ч

2000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • В случае сбоя все данные могут быть потеряны
  • В случае сбоя запуск проекта может занять ограниченное время

Подробное описание услуги

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Эта услуга нужна для тех, кто думает наперед и не хочет попасть в неприятную ситуацию, связанную с утерей важных данных, неработоспособностью сайта и падением доходов. WhiteBox настроит на вашем хостинге или сервере систему резервного копирования данных. Как правило, для большинства виртуальных хостингов резервное копирование является сервисом, влюченным в оплату. Однако в выделенных серверах и VPS — системы резервирования придется устанавливать «вручную».

Существует много групп данных, каждая из которых требует своего подхода для резервного копирования. Например базы данных желательно копировать в реальном времени или очень часто, картинки для товаров в каталоге можно копировать достаточно редко (например: в случае сбоя вы восстановите резервную копию, где может не хватать пары картинок товаров, добавленных/обновленных в последний день). Общий подход такой, что частота копирования зависит от важности и частоты изменения информации. Самая важная и часто меняющаяся информация предпочтительно должна копироваться в реальном времени (при помощи реплицирования базы данных). Информация меняющаяся редко и не являющаяся важной может копироваться вообще раз в неделю. При этом копирование должно быть инкрементальным — то есть копироваться должны только новые или измененные данные.

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WhiteBox правильно настроит резервное копирование, сделав так, чтобы вы смогли очень быстро восстановить сайт после катастрофы. Отправьте заявку через форму ниже.

Оформление заявки на услугу

Настройка автоматического резервного копирования сайта

Примерная цена и время выполнения

4-16 ч

2000-8000 ₽

Проводимые работы

  • Резервное копирование базы данных
  • Резервное копирование пользовательских файлов (картинки, файлы и т.п.

От вас потребуется

  • SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • Доступ к MYSQL
  • Доступ к серверу, на который следует производить бэкапы

Важно знать

  • Возможны небольшие простои в момент задания резервной копии БД

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Примерная цена и время выполнения

4-16 ч

2000-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно