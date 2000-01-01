Оформить заявку

Эта услуга нужна для тех, кто думает наперед и не хочет попасть в неприятную ситуацию, связанную с утерей важных данных, неработоспособностью сайта и падением доходов. WhiteBox настроит на вашем хостинге или сервере систему резервного копирования данных. Как правило, для большинства виртуальных хостингов резервное копирование является сервисом, влюченным в оплату. Однако в выделенных серверах и VPS — системы резервирования придется устанавливать «вручную».

Существует много групп данных, каждая из которых требует своего подхода для резервного копирования. Например базы данных желательно копировать в реальном времени или очень часто, картинки для товаров в каталоге можно копировать достаточно редко (например: в случае сбоя вы восстановите резервную копию, где может не хватать пары картинок товаров, добавленных/обновленных в последний день). Общий подход такой, что частота копирования зависит от важности и частоты изменения информации. Самая важная и часто меняющаяся информация предпочтительно должна копироваться в реальном времени (при помощи реплицирования базы данных). Информация меняющаяся редко и не являющаяся важной может копироваться вообще раз в неделю. При этом копирование должно быть инкрементальным — то есть копироваться должны только новые или измененные данные.

WhiteBox правильно настроит резервное копирование, сделав так, чтобы вы смогли очень быстро восстановить сайт после катастрофы. Отправьте заявку через форму ниже.