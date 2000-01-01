Оформить заявку

2000-8000 ₽
4-16 ч
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Эта услуга нужна для тех, кто думает наперед и не хочет попасть в неприятную ситуацию, связанную с утерей важных данных, неработоспособностью сайта и падением доходов. WhiteBox настроит на вашем хостинге или сервере систему резервного копирования данных. Как правило, для большинства виртуальных хостингов резервное копирование является сервисом, влюченным в оплату. Однако в выделенных серверах и VPS — системы резервирования придется устанавливать «вручную».
Существует много групп данных, каждая из которых требует своего подхода для резервного копирования. Например базы данных желательно копировать в реальном времени или очень часто, картинки для товаров в каталоге можно копировать достаточно редко (например: в случае сбоя вы восстановите резервную копию, где может не хватать пары картинок товаров, добавленных/обновленных в последний день). Общий подход такой, что частота копирования зависит от важности и частоты изменения информации. Самая важная и часто меняющаяся информация предпочтительно должна копироваться в реальном времени (при помощи реплицирования базы данных). Информация меняющаяся редко и не являющаяся важной может копироваться вообще раз в неделю. При этом копирование должно быть инкрементальным — то есть копироваться должны только новые или измененные данные.
WhiteBox правильно настроит резервное копирование, сделав так, чтобы вы смогли очень быстро восстановить сайт после катастрофы. Отправьте заявку через форму ниже.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
4-16 ч
2000-8000 ₽
Примерная цена и время выполнения
4-16 ч
2000-8000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно