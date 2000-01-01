Оформить заявку

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Услуги

Настройка CDN CloudFlare на сайт, включение кеширования

1000-2000 ₽

2-4 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Настройка CDN CloudFlare на сайт, включение кеширования

2-4 ч

1000-2000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • На сайте большое количество картинок (например интернет-магазин с каталогом)
  • Хостинг или сервер сайта постоянно перегружен, сайт работает медленно

Подробное описание услуги

Что такое CDN и как оно поможет ускорить сайт? CDN это английская аббревиатура, обозначающая "Content Delivery Network" — сеть доставки контента, главной особенностью CDN является то, что часть информации сайта (например картинки или статичные файлы) будет браться не с вашего сервера, а с других промежуточных кеширующих серверов, расположенных как можно ближе к клиенту. Таким образом, нагрузка на ваш сервер значительно упадет, вы можете сэкономить до 90% трафика и ресурсов своего сервера.

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WhiteBox предлагает вам подключить сайт к CDN CloudFlare (являющийся крупнейшим CDN ровайдером), использование CloudFlare бесплатно, вы платите только за первичную настройку сайта.

Оформление заявки на услугу

Настройка CDN CloudFlare на сайт, включение кеширования

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Проводимые работы

  • Делегирование домена

От вас потребуется

  • Доступ к управлению DNS зоной
  • Доступ к CloudFlare клиента, или доступ к почте, на которую зарегистрировать CloudFlare аккаунт

Важно знать

  • Результат работы можно будет увидеть через 24-48 часов после оказания услуги, т.к. необходимо время на обновление DNS записей у локальных провайдеров

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Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Ускорение работы сайта