Оформить заявку

Что такое CDN и как оно поможет ускорить сайт? CDN это английская аббревиатура, обозначающая "Content Delivery Network" — сеть доставки контента, главной особенностью CDN является то, что часть информации сайта (например картинки или статичные файлы) будет браться не с вашего сервера, а с других промежуточных кеширующих серверов, расположенных как можно ближе к клиенту. Таким образом, нагрузка на ваш сервер значительно упадет, вы можете сэкономить до 90% трафика и ресурсов своего сервера.

WhiteBox предлагает вам подключить сайт к CDN CloudFlare (являющийся крупнейшим CDN ровайдером), использование CloudFlare бесплатно, вы платите только за первичную настройку сайта.