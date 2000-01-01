Оформить заявку

1000-2000 ₽
2-4 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Что такое CDN и как оно поможет ускорить сайт? CDN это английская аббревиатура, обозначающая "Content Delivery Network" — сеть доставки контента, главной особенностью CDN является то, что часть информации сайта (например картинки или статичные файлы) будет браться не с вашего сервера, а с других промежуточных кеширующих серверов, расположенных как можно ближе к клиенту. Таким образом, нагрузка на ваш сервер значительно упадет, вы можете сэкономить до 90% трафика и ресурсов своего сервера.
WhiteBox предлагает вам подключить сайт к CDN CloudFlare (являющийся крупнейшим CDN ровайдером), использование CloudFlare бесплатно, вы платите только за первичную настройку сайта.
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Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
1000-2000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
1000-2000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно
Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка