Оформить заявку

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Услуги

Лечение сайта от вирусов

Чистка сайта от вирусов

1500-3000 ₽

3-6 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Лечение сайта от вирусов

Чистка сайта от вирусов

3-6 ч

1500-3000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Бан поисковиков сайта
  • Неработоспособность сайта
  • Кража данных с сайта

Подробное описание услуги

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Если в один прекрасный день вы обнаружили, что:

  • Пришло уведомление от хостинг-провайдера «Ваш сайт заблокирован из-за вирусной активности!»
  • Пришло письмо от вымогателей, угрожающих сломать сайт
  • Переход на ваш сайт с поисковика приводит к появлянию окна, предупреждающего о вирусах
  • Заказы с вашего сайта непонятным образом оказываются у других людей
  • Сайт просто сломался

То это значит, что вам пора вызывать WhiteBox. Всё это говорят о заражении сайта вирусом, либо взломе с использованием уязвимостей, которые есть на сервере. Зачастую причиной взлома сайта является утечка паролей, либо взлом сайта через формы заказа или обратной связи. Наши специалисты определят характер заражения и устранят последствия, восстановив все, что возможно (некоторые деструктивные вирусы приводят к невосстановимой порче файлов. В таком случае, полное восстановление функций без резервной копии может быть невозможно).

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В такой ситуации лучше не медлить, а сразу обратиться к специалистам, ведь чем больше времени ваш сайт находится в зараженном состоянии тем больше:

  • Сайт будет понижаться в выдаче поисковиков
  • Вероятность еще более серьезных потерь в системе
  • Потерянных заявок (если зараженный сайт не работает)
Эта услуга поможет вам устранить последствия взлома, однако из-за комплексной природы причин, для определения всех потенциальных уязвимостей системы вам может понадобиться дополнительная услуга аудит безопасности сайта, которая позволит определить причины заражения и найти дополнительные уязвимости, через которые может быть осуществлен повторный взлом.

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Лечение сайта от вирусов

Примерная цена и время выполнения

3-6 ч

1500-3000 ₽

Проводимые работы

  • Проверка бэкэнда сайта на вирусы антивирусным пакетом
  • Ручное устранение вирусов

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)

Важно знать

  • Деструктивные вирусы могут наносить невосполнимый вред сайту. В некоторых случаях поное восстановление функционала без незараженного бэкапа невозможно

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

3-6 ч

1500-3000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно