Оформить заявку

Чистка сайта от вирусов
1500-3000 ₽
3-6 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Если в один прекрасный день вы обнаружили, что:
То это значит, что вам пора вызывать WhiteBox. Всё это говорят о заражении сайта вирусом, либо взломе с использованием уязвимостей, которые есть на сервере. Зачастую причиной взлома сайта является утечка паролей, либо взлом сайта через формы заказа или обратной связи. Наши специалисты определят характер заражения и устранят последствия, восстановив все, что возможно (некоторые деструктивные вирусы приводят к невосстановимой порче файлов. В таком случае, полное восстановление функций без резервной копии может быть невозможно).
В такой ситуации лучше не медлить, а сразу обратиться к специалистам, ведь чем больше времени ваш сайт находится в зараженном состоянии тем больше:
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
3-6 ч
1500-3000 ₽
Примерная цена и время выполнения
3-6 ч
1500-3000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно