Оформить заявку

Если в один прекрасный день вы обнаружили, что:

Пришло уведомление от хостинг-провайдера «Ваш сайт заблокирован из-за вирусной активности!»

Пришло письмо от вымогателей, угрожающих сломать сайт

Переход на ваш сайт с поисковика приводит к появлянию окна, предупреждающего о вирусах

Заказы с вашего сайта непонятным образом оказываются у других людей

Сайт просто сломался

То это значит, что вам пора вызывать WhiteBox. Всё это говорят о заражении сайта вирусом, либо взломе с использованием уязвимостей, которые есть на сервере. Зачастую причиной взлома сайта является утечка паролей, либо взлом сайта через формы заказа или обратной связи. Наши специалисты определят характер заражения и устранят последствия, восстановив все, что возможно (некоторые деструктивные вирусы приводят к невосстановимой порче файлов. В таком случае, полное восстановление функций без резервной копии может быть невозможно).

В такой ситуации лучше не медлить, а сразу обратиться к специалистам, ведь чем больше времени ваш сайт находится в зараженном состоянии тем больше:

Сайт будет понижаться в выдаче поисковиков

Вероятность еще более серьезных потерь в системе

Потерянных заявок (если зараженный сайт не работает)