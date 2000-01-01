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8 (499) 322-39-08

Услуги

Установка метрики

Получайте актуальную информацию о посещаемости вашего сайта

1000-2000 ₽

2-4 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Установка метрики

Выберите вариант

Получайте актуальную информацию о посещаемости вашего сайта

2-4 ч

1000-2000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Вы не знаете кто ваш клиент на сайте
  • У вас нет представления о конверсии сайта
  • Неизвестно откуда на ваш сайт приходят клиенты
  • Вы хотите увидеть как клиенты пользуются сайтом (вебвизор Yandex вам поможет)

Подробное описание услуги

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Установка системы сбора статистики посещаемости на сайте – это самое первое, что нужно сделать после того, как у вас появилась хотябы одна страница. Ведь эти системы собирают и превращают в отчеты огромное количество критически важной для бизнеса информации, например вы можете узнать ROI по конкретному каналу привлечения трафика, конверсию сайта в заявки или регионы из которых к вам преимущественно приходят клиенты.

Сайт без системы сбора такой информации, похож на автомобиль, в котором вы двигаетесь плотно заклеив окна бумагой – двигаться можно, и даже довольно быстро, но недолго и любой поворот дороги приведет к неприятным последствиям.

WhiteBox установит и настроит вам метрику, пометив те точки, в которых будет происходить конверсия.

Оформление заявки на услугу

Установка метрики

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Проводимые работы

  • Установка скрипта метрики
  • Настройка целей

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно