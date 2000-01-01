Оформить заявку

Получайте актуальную информацию о посещаемости вашего сайта
1000-2000 ₽
2-4 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Установка системы сбора статистики посещаемости на сайте – это самое первое, что нужно сделать после того, как у вас появилась хотябы одна страница. Ведь эти системы собирают и превращают в отчеты огромное количество критически важной для бизнеса информации, например вы можете узнать ROI по конкретному каналу привлечения трафика, конверсию сайта в заявки или регионы из которых к вам преимущественно приходят клиенты.
Сайт без системы сбора такой информации, похож на автомобиль, в котором вы двигаетесь плотно заклеив окна бумагой – двигаться можно, и даже довольно быстро, но недолго и любой поворот дороги приведет к неприятным последствиям.
WhiteBox установит и настроит вам метрику, пометив те точки, в которых будет происходить конверсия.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
1000-2000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
1000-2000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно