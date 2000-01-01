Оформить заявку

Установка системы сбора статистики посещаемости на сайте – это самое первое, что нужно сделать после того, как у вас появилась хотябы одна страница. Ведь эти системы собирают и превращают в отчеты огромное количество критически важной для бизнеса информации, например вы можете узнать ROI по конкретному каналу привлечения трафика, конверсию сайта в заявки или регионы из которых к вам преимущественно приходят клиенты.

Сайт без системы сбора такой информации, похож на автомобиль, в котором вы двигаетесь плотно заклеив окна бумагой – двигаться можно, и даже довольно быстро, но недолго и любой поворот дороги приведет к неприятным последствиям.

WhiteBox установит и настроит вам метрику, пометив те точки, в которых будет происходить конверсия.