Оформить заявку

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8 (499) 322-39-08

Услуги

Отображение фотографий из Instagram на сайте

Покажите фоточки Instagram всем пользователям вашего сайта

1500-3000 ₽

3-6 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Отображение фотографий из Instagram на сайте

Покажите фоточки Instagram всем пользователям вашего сайта

3-6 ч

1500-3000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Контент на сайте обновляется редко
  • Лень выкладывать фотографии через CMS

Подробное описание услуги

Если в instagram вашей компании идет жизнь, то поделитесь ей со своим сайтом. Можно установить виджет для отображения фотографий из вашего аккаунта, можно показывать фотографии без виджета, прямо в странице.

Для чего показывать фотографии из instagram на сайте?

  • Чтобы оперативно добавлять фотографии выполненных работ
  • Чтобы оперативно публиковать отзывы (например сканы)
  • Для отображения жизни компании

Оформление заявки на услугу

Отображение фотографий из Instagram на сайте

Примерная цена и время выполнения

3-6 ч

1500-3000 ₽

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • Адрес аккаунта с котрого подгружать фото

Важно знать

  • Могут быть ограничения на количество выводимых на странице фото (например последние 20)

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Примерная цена и время выполнения

3-6 ч

1500-3000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно