Оформить заявку

Составляющие фирменного стиля

Компания, которая уже состоялась, но не обладающая фирменным стилем, вызывает недоверие клиентов, так как нарушается восприятие бренда, отсутствует его идентичность и единый визуальный язык. Представьте себе, что вам вручили визитку в одном стиле, которую создал менеджер Петя, бланк на оформление заявления в другом, которую создала бухгалтер Нина, а вывеска компании – в третьем, которая разработана рекламной кампанией. Несерьёзно, правда? Нет ощущения целостности бренда. Такую разрозненность в визуальном языке сложно ассоциировать с одной компанией. Вышеописанный способ создания "фирменного стиля", к сожалению, не редкость. Как результат, фирмы, который разработали фирменный стиль таким образом, не запоминаются клиентам, не производят впечатления. Если вы хотите, чтобы ваша фирма выгодно отличалась от конкурентов, запоминалась и клиенты к вам возвращались, то разработайте фирменный стиль с помощью наших специалистов.Каждый элемент фирменного стиля — это отдельная точка соприкосновения клиента с вашей компанией. Логотип, веб-сайт, визитка, упаковка продукции, бейдж сотрудника магазина – со всеми этими элементами сталкиваются клиенты, когда знакомятся с вашей компанией и составляют на основе вышеперечисленного первое мнение о вас и испытывают определенные ощуещения в дальнешем.Цветовая палитра - играет важную роль при восприятии бренда на рынке и так же отвечает за его заметность.Типографика — это графическое оформление текста. Шрифт и настроение, передаваемое им.Логотип — это лицо компании, главный графический элемент фирменного стиля. Наиболее весомый элемент дизайна, который будет ассоциироваться с вашим брендом, поэтому крайне важно, чтобы он точно отражал то, кем вы являетесь и был заметен.Все те предметы или диджитал площадки, где фирменный стиль будет размещен.Закажите фирменный стиль и построить общение клиента с вашим брендом будет гораздо проще!