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Услуги

Нейминг

Придумаем запоминающееся и говорящее название для вашей компании или продукта

15000-25000 ₽

15-25 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Нейминг

Придумаем запоминающееся и говорящее название для вашей компании или продукта

15-25 ч

15000-25000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • У вашей компании или продукта еще нет названия
  • Существующее название не устраивает

Подробное описание услуги

Такая стандартная задача, как создание названия компании или продукта, зачастую заставляет крепко задуматься и столкнуться с рядом вопросов:
  • Будет ли название понятно пользователям и запоминаться?
  • Будет ли выделяться среди конкурентов?
  • Будет ли название сочетаться с логотипом и фирменным стилем?
  • Уникально ли оно?
Отсутствие опыта в создании имени может растянуть решение таких вопросов на долги дни, недели, а то и месяцы.
Но важность положительного ответа на них велика:
  • Говорящее и запоминающееся название привлекает внимание и увеличивает поток клиентов
  • Конкурентоспособное название поможет не затеряться среди банальности и невзрачности
  • Хорошая сочетаемость с фирменным стилем создаст целостность и уникальность компании или продукта
  • Зарегистрированное и уникальное название защитит вас в правовой области вопроса
Название, разработанное в WhiteBox, это ответ «Да» на поднятые выше вопросы.
По окончанию разработки у вас будет выбор из трех проработанных и аргументированных вариантов.

Оформление заявки на услугу

Нейминг

Примерная цена и время выполнения

15-25 ч

15000-25000 ₽

Проводимые работы

  • Внешний анализ конкурентов и ЦА
  • Внутренний анализ компании или продукта
  • Работа по созданию вариантов названия
  • Выбор и аргументация 3-ех лучших вариантов
  • Патентно-правовая проверка

От вас потребуется

  • Информация о вашей компании или продукте

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

15-25 ч

15000-25000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно