Оформить заявку

Подробное описание услуги
Такая стандартная задача, как создание названия компании или продукта, зачастую заставляет крепко задуматься и столкнуться с рядом вопросов:
- Будет ли название понятно пользователям и запоминаться?
- Будет ли выделяться среди конкурентов?
- Будет ли название сочетаться с логотипом и фирменным стилем?
- Уникально ли оно?
Отсутствие опыта в создании имени может растянуть решение таких вопросов на долги дни, недели, а то и месяцы.
Но важность положительного ответа на них велика:
- Говорящее и запоминающееся название привлекает внимание и увеличивает поток клиентов
- Конкурентоспособное название поможет не затеряться среди банальности и невзрачности
- Хорошая сочетаемость с фирменным стилем создаст целостность и уникальность компании или продукта
- Зарегистрированное и уникальное название защитит вас в правовой области вопроса
Название, разработанное в WhiteBox, это ответ «Да» на поднятые выше вопросы.
По окончанию разработки у вас будет выбор из трех проработанных и аргументированных вариантов.