Оформить заявку

Будет ли название понятно пользователям и запоминаться?

Будет ли выделяться среди конкурентов?

Будет ли название сочетаться с логотипом и фирменным стилем?

Уникально ли оно?

Говорящее и запоминающееся название привлекает внимание и увеличивает поток клиентов

Конкурентоспособное название поможет не затеряться среди банальности и невзрачности

Хорошая сочетаемость с фирменным стилем создаст целостность и уникальность компании или продукта

Зарегистрированное и уникальное название защитит вас в правовой области вопроса

Такая стандартная задача, как создание названия компании или продукта, зачастую заставляет крепко задуматься и столкнуться с рядом вопросов:Отсутствие опыта в создании имени может растянуть решение таких вопросов на долги дни, недели, а то и месяцы.Но важность положительного ответа на них велика:Название, разработанное в WhiteBox, это ответ «Да» на поднятые выше вопросы.По окончанию разработки у вас будет выбор из трех проработанных и аргументированных вариантов.