Оформить заявку

Эта услуга предназначена для тех, кто хочет решить проблемы со скоростью работы сайта. Ведь скорость работы влияет на конверсию, и как следствие на вашу прибыль. Чтобы не бросать деньги на ветер — первым делом нужно определить список компонентов системы, которые влияют на производительность, например:

База данных MYSQL (в которой хранятся все товары интернет-магазина)

VPS сервер, на котором работает сайт

Верстка сайта с массой подключенных библиотек

Программный код (движок магазина)

Кеширование (на стороне сервера и на стороне браузера пользователя)

После того, как мы получаем список - необходимо протестировать каждый компонент и понять его вклад в общую производительность, например:

Компонент системы Вклад в производительность База данных MYSQL: Критически важно PS сервер, на котором работает сайт: Критически важно Верстка сайта с массой подключенных библиотек: Малый вклад Программный код (движок магазина): Малый вклад Кеширование (на стороне сервера и на стороне браузера пользователя): Желательно

Кроме оценки по «весу», WhiteBox выдает список рекомендаций (фактически Т.З.), которые позволят решить проблему. Имея этот список вы можете обратиться к специалисту и получить результат. Конечно же мы рекомендуем за решением проблем обратитсья в WhiteBox — наши специалисты уже будут в курсе и смогут дать точную цену и дэдлайн работы.