Оформить заявку

Выявим проблемные места, оказывающие наибольшее влияние на скорость работы сайта
4000-8000 ₽
8-16 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Эта услуга предназначена для тех, кто хочет решить проблемы со скоростью работы сайта. Ведь скорость работы влияет на конверсию, и как следствие на вашу прибыль. Чтобы не бросать деньги на ветер — первым делом нужно определить список компонентов системы, которые влияют на производительность, например:
После того, как мы получаем список - необходимо протестировать каждый компонент и понять его вклад в общую производительность, например:
|Компонент системы
|Вклад в производительность
|База данных MYSQL:
|Критически важно
|PS сервер, на котором работает сайт:
|Критически важно
|Верстка сайта с массой подключенных библиотек:
|Малый вклад
|Программный код (движок магазина):
|Малый вклад
|Кеширование (на стороне сервера и на стороне браузера пользователя):
|Желательно
Кроме оценки по «весу», WhiteBox выдает список рекомендаций (фактически Т.З.), которые позволят решить проблему. Имея этот список вы можете обратиться к специалисту и получить результат. Конечно же мы рекомендуем за решением проблем обратитсья в WhiteBox — наши специалисты уже будут в курсе и смогут дать точную цену и дэдлайн работы.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
8-16 ч
4000-8000 ₽
Примерная цена и время выполнения
8-16 ч
4000-8000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно