Оформить заявку

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8 (499) 322-39-08

Услуги

Базовый аудит производительности сайта

Выявим проблемные места, оказывающие наибольшее влияние на скорость работы сайта

4000-8000 ₽

8-16 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Базовый аудит производительности сайта

Выявим проблемные места, оказывающие наибольшее влияние на скорость работы сайта

8-16 ч

4000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Страницы сайта медленно грузятся
  • Конверсия сайта ниже, чем у других похожих сайтов
  • Бывают сбои, связанные с повышенной нагрузкой

Подробное описание услуги

Эта услуга предназначена для тех, кто хочет решить проблемы со скоростью работы сайта. Ведь скорость работы влияет на конверсию, и как следствие на вашу прибыль. Чтобы не бросать деньги на ветер — первым делом нужно определить список компонентов системы, которые влияют на производительность, например:

  • База данных MYSQL (в которой хранятся все товары интернет-магазина)
  • VPS сервер, на котором работает сайт
  • Верстка сайта с массой подключенных библиотек
  • Программный код (движок магазина)
  • Кеширование (на стороне сервера и на стороне браузера пользователя)

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После того, как мы получаем список - необходимо протестировать каждый компонент и понять его вклад в общую производительность, например:

Компонент системы Вклад в производительность
База данных MYSQL: Критически важно
PS сервер, на котором работает сайт: Критически важно
Верстка сайта с массой подключенных библиотек: Малый вклад
Программный код (движок магазина): Малый вклад
Кеширование (на стороне сервера и на стороне браузера пользователя): Желательно
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Кроме оценки по «весу», WhiteBox выдает список рекомендаций (фактически Т.З.), которые позволят решить проблему. Имея этот список вы можете обратиться к специалисту и получить результат. Конечно же мы рекомендуем за решением проблем обратитсья в WhiteBox — наши специалисты уже будут в курсе и смогут дать точную цену и дэдлайн работы.

Оформление заявки на услугу

Базовый аудит производительности сайта

Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

4000-8000 ₽

Проводимые работы

  • Базовый аудит производительности БД
  • Базовый аудит достаточности производительности оборудования
  • Базовый аудит верстки
  • Базовый аудит программного кода и кеширования

От вас потребуется

  • FTP/SSH доступ к сайту (либо доступ к хостингу)
  • Доступ к MYSQL

Важно знать

  • Результатом аудита – список рекомендаций по улучшению производительности

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

8-16 ч

4000-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно