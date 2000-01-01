Оформить заявку

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Услуги

Базовый SEO аудит сайта

Базовый SEO аудит сайта

1000-2000 ₽

2-4 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Базовый SEO аудит сайта

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Базовый SEO аудит сайта

2-4 ч

1000-2000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Сайт создан давно и имеет хорошее содержание, но плохо индексируется
  • Сайт запущен недавно и вы хотите вывести его в топ как можно быстрее
  • Вы не уверены, что разработчики вашего сайта вообще задумывались о SEO-оптимизации

Подробное описание услуги

Не секрет, что SEO оптимизация сайта это "игра вдолгую". Правильная оптимизация сайта это множитель, на который будет умножаться позиция вашего сайта в поисковике. Это может быть, например 2X, а может быть и 0.6X, в зависимости от того, насколько профессионально выполнены все рекомендации, касающиеся SEO.

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Эта услуга позволяет вам получить подробную информацию о действиях, которые нужно предпринять, чтобы улучшить позицию сайта в поисковых системах. Имея выданный WhiteBox чек-лист вы сможете пойти к любому специалисту и поручить ему выполнение работ, но конечно же, мы рекомендуем обратиться к нам, так как WhiteBox будет полностью в контексте задачи и выполнение работ займет меньше времени, а значит будет дешевле.

Оформление заявки на услугу

Базовый SEO аудит сайта

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ 404 страниц
  • Проверка производительности сайта
  • Проверка заголовков
  • Проверка метатегов
  • Проверка верстки
  • Проверка количества индексированных страниц Google/Yandex
  • Проверка страниц-дублей на сайте
  • Проверка микроразметки страниц

От вас потребуется

  • Адрес сайта

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Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

1000-2000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно