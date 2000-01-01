Оформить заявку

Аудит страницы со списком товаров
2000-4000 ₽
2-4 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Страница каталога товаров – это витрина вашего интернет магазина, рассмотрим ее на примере этой аналогии. Каким бы хорошим ни был товар на плохой витрине он будет смотреться менее привлекательно. Хорошая витрина должна подчеркивать преимущества и не выделяться больше, чем сам товар. С помощью правильно организованного пространства на витрине можно помочь посетителю сделать правильный выбор. Так же должна быть актуальная основная информация о товаре – название и цена. . В таких условиях будет легче выбирать и сравнивать варианты.
Пример удачного решения:
Если вы не можете соотнести вышесказанное со страницей товаров на вашем сайте, то мы советуем провести ее аудит. После аудита вы получите список рекомендаций как сделать вашу витрину красивой и удобной!
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
2000-4000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-4 ч
2000-4000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно
Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка