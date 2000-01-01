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8 (499) 322-39-08

Услуги

Аудит страницы со списком товаров

Аудит страницы со списком товаров

2000-4000 ₽

2-4 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит страницы со списком товаров

Аудит страницы со списком товаров

2-4 ч

2000-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Низкая конверсия
  • Мало переходят в карточки товаров

Подробное описание услуги

Страница каталога товаров – это витрина вашего интернет магазина, рассмотрим ее на примере этой аналогии. Каким бы хорошим ни был товар на плохой витрине он будет смотреться менее привлекательно. Хорошая витрина должна подчеркивать преимущества и не выделяться больше, чем сам товар. С помощью правильно организованного пространства на витрине можно помочь посетителю сделать правильный выбор. Так же должна быть актуальная основная информация о товаре – название и цена. . В таких условиях будет легче выбирать и сравнивать варианты.

Пример удачного решения:

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Если вы не можете соотнести вышесказанное со страницей товаров на вашем сайте, то мы советуем провести ее аудит. После аудита вы получите список рекомендаций как сделать вашу витрину красивой и удобной!

Оформление заявки на услугу

Аудит страницы со списком товаров

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

2000-4000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста на карточках
  • Проверка наличия необходимой навигации
  • Проверка изображений
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - логин/пароль

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

2000-4000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению