Оформить заявку

Главный элемент любого интернет магазина – это корзина! И если вы стали замечать, что посетители подозрительно часто ее бросают наполненную товаром, то время задуматься, что с ней не так. Аудит корзины сайта поможет выявить причины такого поведения.

Высокий показатель отказов обусловлен разными причинами: кто-то не был готов к покупке прямо сейчас и решил отложить ее, для кого-то доставка оказалась слишком дорогой, других смутила необходимость регистрации, отсутствие доставки в выбранный регион или информации о товаре. Снизить показатель отказов можно, если сделать корзину, которая не просто будет собирать «артикулы», а информировать, помогать и продавать.

Доставка и оплата — важнейшие факторы при принятии решения о покупке. Порядка 37% пользователей прекращают оформление заказа, неполучив вовремя информацию о доставке. Человек должен понимать, во сколько ему обойдется доставка и какой будет общая стоимость товара с учетом дополнительных расходов. Так же лишние и нелогичные действия во время оформления — это то, что гарантированно приведет к снижению конверсии.

Нюансов и причин масса. Именно поэтому важно довериться специалистам и получить грамотные рекомендации с правильной интерпретацией статистики.