Оформить заявку

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Услуги

Аудит корзины сайта

Аудит корзины сайта

4000-8000 ₽

4-8 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит корзины сайта

Аудит корзины сайта

4-8 ч

4000-8000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Большой процент отказов в процессе оформления

Подробное описание услуги

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Главный элемент любого интернет магазина – это корзина! И если вы стали замечать, что посетители подозрительно часто ее бросают наполненную товаром, то время задуматься, что с ней не так. Аудит корзины сайта поможет выявить причины такого поведения.

Высокий показатель отказов обусловлен разными причинами: кто-то не был готов к покупке прямо сейчас и решил отложить ее, для кого-то доставка оказалась слишком дорогой, других смутила необходимость регистрации, отсутствие доставки в выбранный регион или информации о товаре. Снизить показатель отказов можно, если сделать корзину, которая не просто будет собирать «артикулы», а информировать, помогать и продавать.

Доставка и оплата — важнейшие факторы при принятии решения о покупке. Порядка 37% пользователей прекращают оформление заказа, неполучив вовремя информацию о доставке. Человек должен понимать, во сколько ему обойдется доставка и какой будет общая стоимость товара с учетом дополнительных расходов. Так же лишние и нелогичные действия во время оформления — это то, что гарантированно приведет к снижению конверсии.

Нюансов и причин масса. Именно поэтому важно довериться специалистам и получить грамотные рекомендации с правильной интерпретацией статистики.

Оформление заявки на услугу

Аудит корзины сайта

Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

4000-8000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста, корректности формулировок
  • Анализ удобства и скорости оформления
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль

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Примерная цена и время выполнения

4-8 ч

4000-8000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению