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8 (499) 322-39-08

Услуги

Аудит карточки товара

Аудит карточки товара

2000-6000 ₽

2-6 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит карточки товара

Аудит карточки товара

2-6 ч

2000-6000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Низкая конверсия
  • Пользователи быстро уходят с карточки товара

Подробное описание услуги

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Именно на этой странице пользователь ожидает получить макимальную информацию о товаре. Он ждет высококачественные фотографии, чтобы рассмотреть товар в мельчайших деталях, во всех доступных цветах. Он не будет злиться на магазин после покупки, если описание и характеристики соответствуют товару. Он не хочет, чтобы сайт заставлял искать кнопку добавления в корзину, но и пол экрана занятые большой красной кнопкой его не обрадуют.

Проведя аудит страницы товара вы узнаете, что чувствуют ваши клиенты взаимодействуя с товаром на сайте и узнаете как улучшить опыт покупки вашей продукции и тем самым конверсию сайта.

Оформление заявки на услугу

Аудит карточки товара

Примерная цена и время выполнения

2-6 ч

2000-6000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка кнопок
  • Проверка изображений товара
  • Проверка названий характеристик и их группировки
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

2-6 ч

2000-6000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению