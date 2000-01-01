Оформить заявку

Аудит карточки товара
2000-6000 ₽
2-6 ч
Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен
Именно на этой странице пользователь ожидает получить макимальную информацию о товаре. Он ждет высококачественные фотографии, чтобы рассмотреть товар в мельчайших деталях, во всех доступных цветах. Он не будет злиться на магазин после покупки, если описание и характеристики соответствуют товару. Он не хочет, чтобы сайт заставлял искать кнопку добавления в корзину, но и пол экрана занятые большой красной кнопкой его не обрадуют.
Проведя аудит страницы товара вы узнаете, что чувствуют ваши клиенты взаимодействуя с товаром на сайте и узнаете как улучшить опыт покупки вашей продукции и тем самым конверсию сайта.
Оформление заявки на услугу
Примерная цена и время выполнения
2-6 ч
2000-6000 ₽
Примерная цена и время выполнения
2-6 ч
2000-6000 ₽
Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно
Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка