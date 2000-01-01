Оформить заявку

Именно на этой странице пользователь ожидает получить макимальную информацию о товаре. Он ждет высококачественные фотографии, чтобы рассмотреть товар в мельчайших деталях, во всех доступных цветах. Он не будет злиться на магазин после покупки, если описание и характеристики соответствуют товару. Он не хочет, чтобы сайт заставлял искать кнопку добавления в корзину, но и пол экрана занятые большой красной кнопкой его не обрадуют.

Проведя аудит страницы товара вы узнаете, что чувствуют ваши клиенты взаимодействуя с товаром на сайте и узнаете как улучшить опыт покупки вашей продукции и тем самым конверсию сайта.