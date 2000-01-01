Оформить заявку

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Услуги

Аудит UI/UX форм захвата

Аудит UI/UX форм захвата

2000-4000 ₽

2-4 ч

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Аудит UI/UX форм захвата

Аудит UI/UX форм захвата

2-4 ч

2000-4000 ₽

Каждый заказ уникален, поэтому указана вилка времени и цен

Какие проблемы решает эта услуга?

  • Низкая конверсия форм
  • Плохое качество собираемой информации

Подробное описание услуги

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Существует множество видов форм захвата с различными целями: форма обратной связи, опрос, форма лидогенерации и т.д. Специалисты WhiteBox видели их все и в миг разберутся в чем проблема. После аудита отпадут вопросы "Почему мои формы никто не заполянет?" и "Что делать?" и появится четкий план действий по достижению новых вершин конверсии форм захвата. Независимо от размера хорошая форма захвата должна отвечать следующим требованиям:

  • Должен быть правильный призыв к действию
  • Логичное расположение
  • Адекватный размер
  • Удобство заполнения
  • Простота и понятность
  • Обоснованность, собираемых данных
  • Соответствие стилистике сайта
  • Корректная работа всех элементов

Хорошим тоном считается предзаполнять некоторые поля, где это возможно и уместно. Соответствие всем этим требованиям позволит значительно улучшить конверсию заполнения форм.

Обратившись в WhiteBox вы узнаете гораздо больше о формах захвата на вашем сайте и получите исчерпывающие рекомендации по их улучшению!

Оформление заявки на услугу

Аудит UI/UX форм захвата

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

2000-4000 ₽

Проводимые работы

  • Анализ метрики
  • Проверка соответствия общей стилистике сайта
  • Проверка текста, корректности формулировок
  • Анализ удобства и скорости заполнения
  • Проверка работоспособности полей и кнопок
  • Создание текстового документа с собранной информацией и рекомендациями

От вас потребуется

  • Ссылка на сайт
  • Доступ к Яндекс.Метрике или Google Analytics
  • Если доступ к сайту ограничен - нужен логин/пароль

Оформить заявку

Примерная цена и время выполнения

2-4 ч

2000-4000 ₽

Далее вам будет предложено заполнить небольшой бриф, это необязательно

Эта услуга входит в наборы

Каждый набор собран вручную и отвечает требованиям рынка

Аудит юзабилити сайта

Выявим проблемы вашего сайта и подскажем пути к их решению