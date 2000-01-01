Оформить заявку

Существует множество видов форм захвата с различными целями: форма обратной связи, опрос, форма лидогенерации и т.д. Специалисты WhiteBox видели их все и в миг разберутся в чем проблема. После аудита отпадут вопросы "Почему мои формы никто не заполянет?" и "Что делать?" и появится четкий план действий по достижению новых вершин конверсии форм захвата. Независимо от размера хорошая форма захвата должна отвечать следующим требованиям:

Должен быть правильный призыв к действию

Логичное расположение

Адекватный размер

Удобство заполнения

Простота и понятность

Обоснованность, собираемых данных

Соответствие стилистике сайта

Корректная работа всех элементов

Хорошим тоном считается предзаполнять некоторые поля, где это возможно и уместно. Соответствие всем этим требованиям позволит значительно улучшить конверсию заполнения форм.

Обратившись в WhiteBox вы узнаете гораздо больше о формах захвата на вашем сайте и получите исчерпывающие рекомендации по их улучшению!